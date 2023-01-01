https://sputnikarabic.ae/20230101/الهند-وباكستان-تتبادلان-قوائم-بالمنشآت-والمرافق-النووية-1071813539.html

الهند وباكستان تتبادلان قوائم بالمنشآت والمرافق النووية

الهند وباكستان تتبادلان قوائم بالمنشآت والمرافق النووية

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الأحد، تبادل الهند وباكستان قوائم بالمنشآت النووية والأسرى. 01.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-01T09:29+0000

2023-01-01T09:29+0000

2023-01-01T09:29+0000

أخبار الهند اليوم

توتر الوضع بين الهند وباكستان

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نيودلهي – سبوتنيك. ووفقا للوزارة، فإن البلدين وقّعا في 13 ديسمبر/ كانون الأول 1988، اتفاقا بمنع الهجمات على مرافقهما ومنشآتهما النووية.ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في عام 1991، ونص على أن تبلغ الهند وباكستان بعضهما بعضا بشأن الأجهزة والمنشآت النووية في مطلع يناير/ كانون الثاني من كل عام.وقالت الوزارة الهندية في بيان: "تبادلت الهند وباكستان اليوم عبر قنوات دبلوماسية متزامنة في نيودلهي وإسلام أباد قائمة بالمنشآت والمرافق النووية، المشمولة بموجب اتفاق حظر الهجوم على المنشآت والمرافق النووية بين الهند وباكستان".وأشارت الوزارة إلى أن هذا هو التبادل الثاني والثلاثين لهذه القوائم بين الدول.كما تبادلت نيودلهي وإسلام أباد قوائم الأسرى المدنيين والصيادين المحتجزين.دعت الحكومة الهندية باكستان إلى الإفراج المبكر عن السجناء المدنيين والجنود الهنود المفقودين والصيادين وقواربهم وإعادتهم إلى الوطن.

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أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان