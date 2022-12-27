https://sputnikarabic.ae/20221227/بعد-أنباء-نشر-صواريخ-على-الحدود-مع-الصين-وباكستان-ما-هي-قدرات-الهند-الصاروخية-1071673359.html

بعد أنباء نشر صواريخ على الحدود مع الصين وباكستان... ما هي قدرات الهند الصاروخية؟

بعد أنباء نشر صواريخ على الحدود مع الصين وباكستان... ما هي قدرات الهند الصاروخية؟

تمتلك الهند ترسانة صاروخية ضخمة تضم نحو 13 نوعا من الصواريخ المجنحة والباليستية، التي تخدم عدة أهداف في استراتيجية الهند الدفاعية. 27.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-27T19:04+0000

2022-12-27T19:04+0000

2022-12-27T19:04+0000

رصد عسكري

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وتمثل الصواريخ مكونا رئيسيا في عقيدة الردع النووي للهند في مواجهة خصمين نوويين هما الصين وباكستان، حسبما ذكر موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي.ولفت الموقع إلى أن خصومة الهند مع كل من الصين وباكستان دفعت نيودلهي إلى تنويع قدراتها الصاروخية وتطوير أنواع من الصواريخ بعيدة المدى.كما قاد ذلك إلى تطويرها منصات إطلاق متنوعة تتجاوز منصات الإطلاق المحمولة على مركبات، وأصبح بإمكانها إطلاق الصواريخ من السفن والغواصات.وأوضح الموقع أن تطوير الهند لترسانتها الصاروخية يلبي الحد الأدنى من الردع النووي، من الناحية الظاهرية، لكن ذلك يمكن أن يصحبه تطور عقيدتها النووية في المستقبل.ما هي الصواريخ التي تضمها ترسانة الهند الصاروخية؟وذكرت وكالة الأنباء الهندية، في وقت سابق، أن وزارة الدفاع الهندية ستنشر صواريخ باليستية على الحدود مع الصين وباكستان المجاورتين.يذكر أن الهند لديها توترات حدودية مع الصين كان آخرها خلال الشهر الجاري، حيث تطورت لاشتباكات بين القوات على الحدود بين البلدين، بينما تشهد العلاقات مع باكستان توترات دائمة بسبب الخلافات بين نيودلهي وإسلام أباد على بعض المناطق الحدودية.

https://sputnikarabic.ae/20221212/بعد-الاشتباك-بين-القوات-الصينية-والهندية-ما-هي-قدرات-ثالث-ورابع-أقوى-جيوش-العالم-1071143118.html

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