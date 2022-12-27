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https://sputnikarabic.ae/20221227/بعد-أنباء-نشر-صواريخ-على-الحدود-مع-الصين-وباكستان-ما-هي-قدرات-الهند-الصاروخية-1071673359.html
بعد أنباء نشر صواريخ على الحدود مع الصين وباكستان... ما هي قدرات الهند الصاروخية؟
بعد أنباء نشر صواريخ على الحدود مع الصين وباكستان... ما هي قدرات الهند الصاروخية؟
تمتلك الهند ترسانة صاروخية ضخمة تضم نحو 13 نوعا من الصواريخ المجنحة والباليستية، التي تخدم عدة أهداف في استراتيجية الهند الدفاعية. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T19:04+0000
2022-12-27T19:04+0000
رصد عسكري
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وتمثل الصواريخ مكونا رئيسيا في عقيدة الردع النووي للهند في مواجهة خصمين نوويين هما الصين وباكستان، حسبما ذكر موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي.ولفت الموقع إلى أن خصومة الهند مع كل من الصين وباكستان دفعت نيودلهي إلى تنويع قدراتها الصاروخية وتطوير أنواع من الصواريخ بعيدة المدى.كما قاد ذلك إلى تطويرها منصات إطلاق متنوعة تتجاوز منصات الإطلاق المحمولة على مركبات، وأصبح بإمكانها إطلاق الصواريخ من السفن والغواصات.وأوضح الموقع أن تطوير الهند لترسانتها الصاروخية يلبي الحد الأدنى من الردع النووي، من الناحية الظاهرية، لكن ذلك يمكن أن يصحبه تطور عقيدتها النووية في المستقبل.ما هي الصواريخ التي تضمها ترسانة الهند الصاروخية؟وذكرت وكالة الأنباء الهندية، في وقت سابق، أن وزارة الدفاع الهندية ستنشر صواريخ باليستية على الحدود مع الصين وباكستان المجاورتين.يذكر أن الهند لديها توترات حدودية مع الصين كان آخرها خلال الشهر الجاري، حيث تطورت لاشتباكات بين القوات على الحدود بين البلدين، بينما تشهد العلاقات مع باكستان توترات دائمة بسبب الخلافات بين نيودلهي وإسلام أباد على بعض المناطق الحدودية.
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https://sputnikarabic.ae/20221226/وسائل-إعلام-الهند-تنشر-صواريخ-باليستية-جديدة-على-الحدود-1071597413.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

بعد أنباء نشر صواريخ على الحدود مع الصين وباكستان... ما هي قدرات الهند الصاروخية؟

19:04 GMT 27.12.2022
© AFP 2022 / -صاروخ نووي هندي
صاروخ نووي هندي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AFP 2022 / -
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تمتلك الهند ترسانة صاروخية ضخمة تضم نحو 13 نوعا من الصواريخ المجنحة والباليستية، التي تخدم عدة أهداف في استراتيجية الهند الدفاعية.
وتمثل الصواريخ مكونا رئيسيا في عقيدة الردع النووي للهند في مواجهة خصمين نوويين هما الصين وباكستان، حسبما ذكر موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي.
التدريبات العسكرية المشتركة لبعثة السلام -2016 لمنظمة شنغهاي للتعاون في منطقة تدريب إديلويس في باليكشي، على بعد حوالي 200 كيلومتر من بيشكيك. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
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ولفت الموقع إلى أن خصومة الهند مع كل من الصين وباكستان دفعت نيودلهي إلى تنويع قدراتها الصاروخية وتطوير أنواع من الصواريخ بعيدة المدى.
كما قاد ذلك إلى تطويرها منصات إطلاق متنوعة تتجاوز منصات الإطلاق المحمولة على مركبات، وأصبح بإمكانها إطلاق الصواريخ من السفن والغواصات.
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وأوضح الموقع أن تطوير الهند لترسانتها الصاروخية يلبي الحد الأدنى من الردع النووي، من الناحية الظاهرية، لكن ذلك يمكن أن يصحبه تطور عقيدتها النووية في المستقبل.

ما هي الصواريخ التي تضمها ترسانة الهند الصاروخية؟

"أغني - 1": صاروخ باليستي قصير المدى في الخدمة يتراوح مداه بين 700 إلى 1200 كلم.
"أغني - 2": صاروخ باليستي متوسط المدى في الخدمة يتراوح مداه بين ألفين و3 آلاف و500 كلم.
"أغني - 3": صاروخ باليستي متوسط المدى في الخدمة يتراوح مداه من 3 إلى 5 آلاف كلم.
"أغني - 4": صاروخ باليستي متوسط المدى في مرحلة التطوير يتراوح مداه بين 3 آلاف و500 كلم و4 آلاف كلم.
"أغني - 5": صاروخ باليستي عابر للقارات في مرحلة التطوير يتراوح مداه بين 5 آلاف إلى 8 آلاف كلم.
"براهموس": صاروخ مجنح في الخدمة يتراوح مداه بين 300 إلى 500 كلم.
"دانوش": صاروخ باليستي قصير المدى في الخدمة يتراوح مداه بين 250 إلى 400 كلم.
"إكزوست": صاروخ مجنح مضاد للسفن في الخدمة يتراوح مداه بين 40 إلى 180 كلم.
"نيربهاي": صاروخ مجنح في مرحلة التطوير يتراوح مداه بين 800 كلم وألف كلم.
"براهار": صاروخ باليستي قصير المدى في مرحلة التطوير يصل مداه لـ 150 كلم.
"بريثفي - 1": صاروخ باليستي قصير المدى تم إخراجه من الخدمة.
"بريثفي - 2": صاروخ باليستي قصير المدى في الخدمة يصل مداه إلى 350 كلم.
"شوريا": صاروخ باليستي في الخدمة يمكن إطلاقه من الغواصات يتراوح مداه بين 700 إلى 3 آلاف و500 كلم.
وذكرت وكالة الأنباء الهندية، في وقت سابق، أن وزارة الدفاع الهندية ستنشر صواريخ باليستية على الحدود مع الصين وباكستان المجاورتين.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
وسائل إعلام: الهند تنشر صواريخ باليستية جديدة على الحدود
أمس, 05:53 GMT
يذكر أن الهند لديها توترات حدودية مع الصين كان آخرها خلال الشهر الجاري، حيث تطورت لاشتباكات بين القوات على الحدود بين البلدين، بينما تشهد العلاقات مع باكستان توترات دائمة بسبب الخلافات بين نيودلهي وإسلام أباد على بعض المناطق الحدودية.
© Sputnikصاروخ "دي إف - 26" يهدد الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ
صاروخ دي إف - 26 يهدد الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
صاروخ "دي إف - 26" يهدد الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ
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