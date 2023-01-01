https://sputnikarabic.ae/20230101/بريطانيا-تعلن-وقف-استيراد-الغاز-المسال-من-روسيا-1071827022.html
بريطانيا تعلن وقف استيراد الغاز المسال من روسيا
بريطانيا تعلن وقف استيراد الغاز المسال من روسيا
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأحد أن "المملكة المتحدة توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي". 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T16:06+0000
2023-01-01T16:06+0000
2023-01-01T16:06+0000
بريطانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102567/96/1025679602_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_e74b7267e803918c153a2fd7c43f8a40.jpg
وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: "اليوم، أوقفت المملكة المتحدة جميع واردات الغاز الطبيعي الروسي المسال".وبررت الوزارة ذلك "بوقف دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".وتسبب الدعم الحكومي للأسر والشركات البريطانية مع ارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب مدفوعات الفائدة المرتفعة، في دفع الاقتراض العام للمملكة المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 22 مليار جنيه إسترليني (26.7 مليار دولار) في الشهر الماضي.وصرح مكتب الإحصاءات الوطنية في 21 ديسمبر/ كانون الأول أن الدولة أنفقت أكثر مما حصلت عليه في الضرائب وغيره من الدخل، مما يعني أنها اضطرت إلى اقتراض 13.9 مليار جنيه استرليني في نوفمبر/ تشرين الثاني أكثر من العام السابق، مما رفع الاقتراض إلى أعلى مستوى له في هذه الفترة منذ بدء صدور البيانات الشهرية في عام 1993.كان اقتراض القطاع العام أيضا أعلى في الشهر الماضي مما كان عليه في ظل جائحة الفيروس التاجي، عندما أطلقت الحكومة خطط إنفاق ضخمة لدعم المستهلكين والشركات خلال عمليات الإغلاق المتتالية، بحسب صحيفة "الغارديان".
https://sputnikarabic.ae/20221210/إيران-إرسال-بريطانيا-وشركائها-أسلحة-فتاكة-إلى-أوكرانيا-يؤخر-الحل-السياسي-للأزمة-1071051212.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102567/96/1025679602_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_5d362dfc448ddf0121ed65cefd8cd954.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, روسيا
بريطانيا تعلن وقف استيراد الغاز المسال من روسيا
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأحد أن "المملكة المتحدة توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي".
وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: "اليوم، أوقفت المملكة المتحدة جميع واردات الغاز الطبيعي الروسي المسال".
وبررت الوزارة ذلك "بوقف دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".
وتسبب الدعم
الحكومي للأسر والشركات البريطانية مع ارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب مدفوعات الفائدة المرتفعة، في دفع الاقتراض العام للمملكة المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 22 مليار جنيه إسترليني (26.7 مليار دولار) في الشهر الماضي.
10 ديسمبر 2022, 13:25 GMT
وصرح مكتب الإحصاءات الوطنية في 21 ديسمبر/ كانون الأول أن الدولة أنفقت أكثر مما حصلت عليه في الضرائب وغيره من الدخل، مما يعني أنها اضطرت إلى اقتراض 13.9 مليار جنيه استرليني في نوفمبر/ تشرين الثاني أكثر من العام السابق، مما رفع الاقتراض إلى أعلى مستوى له في هذه الفترة منذ بدء صدور البيانات الشهرية في عام 1993.
كان اقتراض القطاع العام أيضا أعلى في الشهر الماضي مما كان عليه في ظل جائحة الفيروس التاجي، عندما أطلقت الحكومة خطط إنفاق ضخمة لدعم المستهلكين والشركات خلال عمليات الإغلاق المتتالية، بحسب صحيفة
"الغارديان".