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بريطانيا تعلن وقف استيراد الغاز المسال من روسيا
بريطانيا تعلن وقف استيراد الغاز المسال من روسيا
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأحد أن "المملكة المتحدة توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي". 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T16:06+0000
2023-01-01T16:06+0000
بريطانيا
روسيا
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وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: "اليوم، أوقفت المملكة المتحدة جميع واردات الغاز الطبيعي الروسي المسال".وبررت الوزارة ذلك "بوقف دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".وتسبب الدعم الحكومي للأسر والشركات البريطانية مع ارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب مدفوعات الفائدة المرتفعة، في دفع الاقتراض العام للمملكة المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 22 مليار جنيه إسترليني (26.7 مليار دولار) في الشهر الماضي.وصرح مكتب الإحصاءات الوطنية في 21 ديسمبر/ كانون الأول أن الدولة أنفقت أكثر مما حصلت عليه في الضرائب وغيره من الدخل، مما يعني أنها اضطرت إلى اقتراض 13.9 مليار جنيه استرليني في نوفمبر/ تشرين الثاني أكثر من العام السابق، مما رفع الاقتراض إلى أعلى مستوى له في هذه الفترة منذ بدء صدور البيانات الشهرية في عام 1993.كان اقتراض القطاع العام أيضا أعلى في الشهر الماضي مما كان عليه في ظل جائحة الفيروس التاجي، عندما أطلقت الحكومة خطط إنفاق ضخمة لدعم المستهلكين والشركات خلال عمليات الإغلاق المتتالية، بحسب صحيفة "الغارديان".
https://sputnikarabic.ae/20221210/إيران-إرسال-بريطانيا-وشركائها-أسلحة-فتاكة-إلى-أوكرانيا-يؤخر-الحل-السياسي-للأزمة-1071051212.html
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بريطانيا, روسيا
بريطانيا, روسيا

بريطانيا تعلن وقف استيراد الغاز المسال من روسيا

16:06 GMT 01.01.2023
© AFP 2022 / Niklas Halle'nوزارة الخارجية البريطانية
وزارة الخارجية البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© AFP 2022 / Niklas Halle'n
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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأحد أن "المملكة المتحدة توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي".
وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: "اليوم، أوقفت المملكة المتحدة جميع واردات الغاز الطبيعي الروسي المسال".
وبررت الوزارة ذلك "بوقف دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".
وتسبب الدعم الحكومي للأسر والشركات البريطانية مع ارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب مدفوعات الفائدة المرتفعة، في دفع الاقتراض العام للمملكة المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 22 مليار جنيه إسترليني (26.7 مليار دولار) في الشهر الماضي.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وصرح مكتب الإحصاءات الوطنية في 21 ديسمبر/ كانون الأول أن الدولة أنفقت أكثر مما حصلت عليه في الضرائب وغيره من الدخل، مما يعني أنها اضطرت إلى اقتراض 13.9 مليار جنيه استرليني في نوفمبر/ تشرين الثاني أكثر من العام السابق، مما رفع الاقتراض إلى أعلى مستوى له في هذه الفترة منذ بدء صدور البيانات الشهرية في عام 1993.
كان اقتراض القطاع العام أيضا أعلى في الشهر الماضي مما كان عليه في ظل جائحة الفيروس التاجي، عندما أطلقت الحكومة خطط إنفاق ضخمة لدعم المستهلكين والشركات خلال عمليات الإغلاق المتتالية، بحسب صحيفة "الغارديان".
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