https://sputnikarabic.ae/20221210/إيران-إرسال-بريطانيا-وشركائها-أسلحة-فتاكة-إلى-أوكرانيا-يؤخر-الحل-السياسي-للأزمة-1071051212.html

إيران: إرسال بريطانيا وشركائها أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا يؤخر الحل السياسي للأزمة

إيران: إرسال بريطانيا وشركائها أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا يؤخر الحل السياسي للأزمة

صرحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن "إرسال بريطانيا والدول الغربية أسلحة فتاكة إلى كييف كان السبب في تأخر حل الأزمة الأوكرانية وإطالة أمد الصراع مع... 10.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-10T13:25+0000

2022-12-10T13:25+0000

2022-12-10T13:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، "أبلغنا سفير بريطانيا سايمون شيركليف اليوم رفضنا بشدة اتهامات لندن التي لا أساس لها بشأن تصدير إيران المسيرات إلى روسيا، التي أثارتها لندن دون تقديم أي وثائق".وأشارت الخارجية الإيرانية، إلى أن "السبب في إطالة أمد الصراع في أوكرانيا هو إرسال بريطانيا وشركائها أسلحة فتاكة إلى كييف والذي يؤدي إلى تأخر الحل الحل السياسي لهذه الأزمة".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أعلن أن بلاده لم تتلق حتى الآن أي دليل من كييف يثبت مزاعم استخدام روسيا طائرات إيرانية مسيّرة في أوكرانيا.وأعلنت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن طهران وكييف اتخذتا خطوات مهمة فيما يخص إنهاء سوء الفهم حول قضية المسيرات المزعومة.ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء، عن البعثة الإيرانية، قولها: "اتُخذت خطوات مهمة حتى الآن في مجال التعاون المشترك لخبراء الدفاع من إيران وأوكرانيا، وسيستمر هذا الأمر حتى تبديد أي سوء فهم في هذا الصدد"، في إشارة إلى مسألة المسيّرات الإيرانية والاتهامات باستخدامها في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وتابعت البعثة أن "سوء الفهم الذي نشأ في هذا الصدد يمكن حله من خلال مواصلة التعاون مع أوكرانيا بشأن قضية المسيّرات الإيرانية المزعومة".وأوضحت طهران أن "إيران وروسيا تتبادلان التعاون الدفاعي والعلمي والبحثي على أساس اتفاقيات ثنائية منذ سنوات طويلة، والتي تعود إلى ما قبل الحرب الأوكرانية".ونفت إيران ومعها روسيا أكثر من مرة استخدام موسكو لطائرات مسيّرة إيرانية الصنع في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وعلى الرغم من ذلك فرضت الولايات المتحدة، في وقت سابق، عقوبات جديدة ضد إيران شملت شخصين و6 كيانات بزعم ضلوعهم في "تزويد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية".وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان: "يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على شركات تشارك في إنتاج أو نقل طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا، والتي تستخدمها في شن هجمات مدمرة على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا".وأوضح بيان الخزانة الأمريكية أن من بين الكيانات المشمولة بالعقوبات الجديدة القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، وشركتي "شاهد" و"قدس" الإيرانيتين لصناعة الطيران.

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