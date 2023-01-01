حركة "فتح" تحتفل بذكرى انطلاقتها الـ 58 في غزة بمهرجانين منفصلين.. فيديو وصور
01:45 GMT 01.01.2023 (تم التحديث: 01:46 GMT 01.01.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatإحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
شارك عشرات آلاف من الفلسطينيين بقطاع غزة، في إحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" واحتشد المشاركون في ساحة الكتيبة والشوارع المحيطة بها وهم يرفعون رايات حركة فتح وصور الرئيس الراحل ياسر عرفات والرئيس محمود عباس.
ووصل عدد كبير من المواطنين سيرا على الأقدام في مسيرات متفرقة، فيما انتشرت عناصر أمنية تابعة لوزارة الداخلية بغزة لتأمين المهرجان.
ووجه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، التحية للمحتشدين في ساحة الكتيبة، ورحب بأعضاء اللجنة المركزية القادمين من الضفة الغربية وأعضاء المجلس الثوري والاستشاري وقادة وممثلي القوى الوطنية والإسلامية ولكل أبناء الشعب الفلسطيني.
وندد حلس باعتقال جثامين الأسرى مؤكداً أنَّ حرية الجثامين مثل حرية الأسرى هدف يجب أن يتحقق، وأنَّ فتح ستركز في العام 2023 على تحرير الأسرى وجثامين الشهداء.
وقال عماد الأغا عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح لوكالة "سبوتنيك"، "رسالتنا اليوم إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أننا اليوم أكثر تحدياً لسياستكم العنصرية".
وأضاف "نقول إلى شعبنا في الضفة الغربية والقدس، دمائنا دمائكم ونحن معكم في تصديكم للمستوطنين، وهذه الجماهير اليوم تجدد العهد الوفاء لدماء الشهداء وإنها على نفس الطريق حتى زوال الاحتلال".
وتخلل الاحتفال مجموعة من الفعاليات والكلمات التي طالبت بالوحدة، كما تم إيقاد الشعلة، هو حدث رمزي تنظمه الحركة كل عام، كجزء من احتفالاتها بذكرى انطلاقتها، وقد سمحت حركة حماس، لحركة فتح بتنظيم الاحتفال، بعدما كانت تمنع أية نشاطات لحركة فتح في قطاع غزة في عدة مناسبات سابقة منذ سيطرتها على القطاع في 2007.
© Sputnik . Ajwad Jradatإحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
1/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
إحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
© Sputnik . Ajwad Jradatإحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
2/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
إحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
© Sputnik . Ajwad Jradatإحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
3/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
إحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
© Sputnik . Ajwad Jradatإحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
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© Sputnik . Ajwad Jradat
إحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
© Sputnik . Ajwad Jradatإحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
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© Sputnik . Ajwad Jradat
إحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
© Sputnik . Ajwad Jradatإحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
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© Sputnik . Ajwad Jradat
إحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
© Sputnik . Ajwad Jradatإحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
7/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
إحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
© Sputnik . Ajwad Jradatإحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
8/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
إحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
© Sputnik . Ajwad Jradatإحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
9/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
إحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
© Sputnik . Ajwad Jradatإحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
10/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
إحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
© Sputnik . Ajwad Jradatإحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022 12
11/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
إحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022 12
1/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
إحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
2/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
إحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
3/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
إحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
4/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
إحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
5/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
إحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
6/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
إحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
7/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
إحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
8/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
إحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
9/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
إحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
10/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
إحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
11/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
إحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022 12
وقال ياسين حويحي عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح لـ"سبوتنيك"، "هذه الحشود الكبيرة التي جاءت اليوم كي تقول يكفي اختلاف ويكفي انشقاق، يجب أن نتوحد تحت ظل راية منظمة التحرير الفلسطينية، ولا يجب أن نعطي فرصة للاحتلال، ويجب أن نكون جاهزين للتحديات القادمة في ظل حكومة إسرائيلية متطرفة".
يذكر أن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وقادة آخرون أسسوا حركة فتح عام 1959، وأعلنت الحركة عن ولادتها عندما شنت أول هجوم مسلح على إسرائيل انطلاقا من لبنان في الأول من يناير 1965، ويأتي إحياء ذكرى تأسيس فتح في وقت يشهد أجواء دافئة بين حركتي فتح وحماس بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في الجزائر.