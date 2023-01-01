https://sputnikarabic.ae/20230101/سلطات-لوغانسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-سفاتوفو-بصواريخ-هيمارس-1071820428.html
سلطات لوغانسك: القوات الأوكرانية تقصف سفاتوفو بصواريخ هيمارس
سلطات لوغانسك: القوات الأوكرانية تقصف سفاتوفو بصواريخ هيمارس
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية قصفت سفاتوفو... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T13:28+0000
2023-01-01T13:28+0000
2023-01-01T13:28+0000
روسيا
قصف
أخبار أوكرانيا
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وقال المكتب في بيان عبر حسابه على موقع "تليغرام" اليوم الأحد "في حدود 12.40 تم تسجيل قصف على سفاتوفو من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية باستخدام صواريخ هيمارس".في غضون ذلك، أكد إحصاء رسمي أن الهجمات الصاروخية الأوكرانية على لوغانسك قتلت ما يقرب من 170 شخصًا في عام 2022.ووفق بيان مشترك أصدره، اليوم الأحد، ممثلو جمهورية لوغانسك في المركز المشترك للتحكم والتنسيق، فقد قُتل نحو 170 مدنياً، من بينهم 21 طفلاً، في جمهورية لوغانسك الشعبية العام الماضي بسبب قصف القوات الأوكرانية.وقال البيان الذي نشر على موقع التواصل االاجتماعي "تلغرام": "أودى عدوان التشكيلات المسلحة لأوكرانيا خلال الفترة المذكورة أعلاه (2022) بحياة 624 مدنيا، من بينهم 50 طفلا".
https://sputnikarabic.ae/20230101/إحصاء-قتلى-الهجمات-الصاروخية-الأوكرانية-على-لوغانسك-في-2022-قرابة-170-شخصا-1071819269.html
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روسيا, قصف, أخبار أوكرانيا
روسيا, قصف, أخبار أوكرانيا
سلطات لوغانسك: القوات الأوكرانية تقصف سفاتوفو بصواريخ هيمارس
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية قصفت سفاتوفو وأطلقت خمسة صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع.
وقال المكتب في بيان عبر حسابه على موقع "تليغرام" اليوم الأحد "في حدود 12.40 تم تسجيل قصف على سفاتوفو من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية باستخدام صواريخ هيمارس".
في غضون ذلك، أكد إحصاء رسمي أن الهجمات الصاروخية الأوكرانية على لوغانسك قتلت ما يقرب من 170 شخصًا في عام 2022.
ووفق بيان مشترك أصدره، اليوم الأحد، ممثلو جمهورية لوغانسك في المركز المشترك للتحكم والتنسيق، فقد قُتل نحو 170 مدنياً، من بينهم 21 طفلاً، في جمهورية لوغانسك الشعبية
العام الماضي بسبب قصف القوات الأوكرانية.
وقال البيان الذي نشر على موقع التواصل االاجتماعي "تلغرام": "أودى عدوان التشكيلات المسلحة لأوكرانيا خلال الفترة المذكورة أعلاه (2022) بحياة 624 مدنيا، من بينهم 50 طفلا".