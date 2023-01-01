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https://sputnikarabic.ae/20230101/قتلى-وجرحى-إثر-انفجار-يستهدف-مطارا-عسكريا-في-كابول-1071809112.html
قتلى وجرحى إثر انفجار يستهدف مطارا عسكريا في كابول
قتلى وجرحى إثر انفجار يستهدف مطارا عسكريا في كابول
أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية سقوط جرحى وقتلى جراء انفجار وقع، اليوم الأحد، في مطار عسكري في العاصمة كابول. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T06:12+0000
2023-01-01T06:12+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
صوت انفجار
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وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نافي ثاكور، للصحفيين: "وقع انفجار صباح اليوم في المطار العسكري في كابول أسفر عن مقتل وجرح عدد من مواطنينا".ولم يتم الإبلاغ عن تفاصيل أخرى.وفي نهاية الشهر الماضي، وقع انفجار داخل مسجد في منطقة كوت سانجي، في العاصمة الأفغانية كابول، ولم يتم تقييم حجم الأضرار إلى اللحظة.وحدث الانفجار داخل مسجد أثناء أداء صلاة الجمعة. وبحسب شهود عيان، فقد تسبب الحادث بخسائر في الأرواح.وشارك مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر سيارات ودخان في المنطقة، حيث أفادت المعلومات بأن الانفجار وقع في مسجد في إحدى ضواحي مدينة كابول.
https://sputnikarabic.ae/20221223/انفجار-داخل-مسجد-في-العاصمة-الأفغانية-كابول-1071522399.html
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم, صوت انفجار
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, صوت انفجار

قتلى وجرحى إثر انفجار يستهدف مطارا عسكريا في كابول

06:12 GMT 01.01.2023
© flickr.com / isafmediaالشرطة الأفغانية
الشرطة الأفغانية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© flickr.com / isafmedia
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أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية سقوط جرحى وقتلى جراء انفجار وقع، اليوم الأحد، في مطار عسكري في العاصمة كابول.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نافي ثاكور، للصحفيين: "وقع انفجار صباح اليوم في المطار العسكري في كابول أسفر عن مقتل وجرح عدد من مواطنينا".
ولم يتم الإبلاغ عن تفاصيل أخرى.
وفي نهاية الشهر الماضي، وقع انفجار داخل مسجد في منطقة كوت سانجي، في العاصمة الأفغانية كابول، ولم يتم تقييم حجم الأضرار إلى اللحظة.
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وحدث الانفجار داخل مسجد أثناء أداء صلاة الجمعة. وبحسب شهود عيان، فقد تسبب الحادث بخسائر في الأرواح.
وشارك مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر سيارات ودخان في المنطقة، حيث أفادت المعلومات بأن الانفجار وقع في مسجد في إحدى ضواحي مدينة كابول.
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