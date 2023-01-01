https://sputnikarabic.ae/20230101/قسما-قادرون-سنعبر-أول-رسالة-من-حزب-الله-لحكومة-نتنياهو-فيديو-1071831717.html
"قسما قادرون.. سنعبر".. أول رسالة من "حزب الله" لحكومة نتنياهو.. فيديو
"قسما قادرون.. سنعبر".. أول رسالة من "حزب الله" لحكومة نتنياهو.. فيديو
استعرض "حزب الله" اللبناني، قوته في مواجهة إسرائيل في مقطع فيديو نشره مساء اليوم الأحد، تضمن مشاهد لاختراق مفترض للأراضي الإسرائيلية. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T18:15+0000
2023-01-01T18:15+0000
2023-01-01T18:15+0000
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ونشر الإعلام الحربي لـ "حزب الله" الفيديو تحت عنوان "قسما قادرون.. سنعبر"، ويحاكي لحظة عبور مقاتليه الحدود بين لبنان وإسرائيل وتدمير آليات ومدرعات للجيش الإسرائيلي، وفق قناة "المنار" التابعة للحزب.وبحسب القناة "يشكل الفيديو أحدث رسالة للمقاومة الإسلامية مع بداية العام الجديد للعدو الصهيوني، وبعد ساعات على إعلان تشكيل حكومة يمينية صهيوينة برئاسة بنيامين نتنياهو العائد إلى الحكم، بعد سنوات من المعارضة، وفي ظل ملفات فساد تلاحقه".وأضافت "كما يشكل هذا الفيديو، رسالة إلى جيش الاحتلال، الذي يعاني هو الآخر على المستوى القيادي واللوجستي، وسط تقارير صهيونية عسكرية وأمنية، تؤكد أنه سيمنى بالهزيمة، في أي حرب مقبلة، إن كان على جبهة لبنان أو على جبهة غزة".ويظهر في الفيديو مقاتلو "حزب الله"، خلال عبور مفترض للسياج الحدودي ومباغتة قوة إسرائيلية وإطلاق صواريخ مضادة للدروع على آليات تابعة لها والاشتباك مع جنود.وتم بث الفيديو بالتزامن مع الذكرى السنوية لاغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس.كان الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله أجل خطابا كان يفترض أن يلقيه مساء أمس الأول (الجمعة) وذلك لأسباب صحية بعد إصابته بالإنفلونزا، على ما أعلن وقتها المكتب الإعلامي له.وأضاف المكتب أنه تم تأجيل الكلمة إلى موعد "الاحتفال المقرر في ذكرى الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس يوم الثلاثاء المقبل الواقع في 3/1/2022 الساعة السادسة مساء".واغتيل سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، والمهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي مع 10 من مرافقيهم بغارة أمريكية قرب بغداد في 3 يناير/كانون الثاني 2020.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار حزب الله, لبنان, إسرائيل, инфографика
العالم العربي, أخبار حزب الله, لبنان, إسرائيل, инфографика
"قسما قادرون.. سنعبر".. أول رسالة من "حزب الله" لحكومة نتنياهو.. فيديو
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استعرض "حزب الله" اللبناني، قوته في مواجهة إسرائيل في مقطع فيديو نشره مساء اليوم الأحد، تضمن مشاهد لاختراق مفترض للأراضي الإسرائيلية.
ونشر الإعلام الحربي لـ "حزب الله" الفيديو تحت عنوان "قسما قادرون.. سنعبر"، ويحاكي لحظة عبور مقاتليه الحدود بين لبنان وإسرائيل وتدمير آليات ومدرعات للجيش الإسرائيلي، وفق قناة
"المنار" التابعة للحزب.
وبحسب القناة "يشكل الفيديو أحدث رسالة للمقاومة الإسلامية مع بداية العام الجديد للعدو الصهيوني، وبعد ساعات على إعلان تشكيل حكومة يمينية صهيوينة برئاسة بنيامين نتنياهو العائد إلى الحكم، بعد سنوات من المعارضة، وفي ظل ملفات فساد تلاحقه".
وأضافت "كما يشكل هذا الفيديو، رسالة إلى جيش الاحتلال، الذي يعاني هو الآخر على المستوى القيادي واللوجستي، وسط تقارير صهيونية عسكرية وأمنية، تؤكد أنه سيمنى بالهزيمة، في أي حرب مقبلة، إن كان على جبهة لبنان أو على جبهة غزة".
ويظهر في الفيديو مقاتلو "حزب الله"، خلال عبور مفترض للسياج الحدودي ومباغتة قوة إسرائيلية وإطلاق صواريخ مضادة للدروع على آليات تابعة لها والاشتباك مع جنود.
وتم بث الفيديو بالتزامن مع الذكرى السنوية لاغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس.
كان الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله
أجل خطابا كان يفترض أن يلقيه مساء أمس الأول (الجمعة) وذلك لأسباب صحية بعد إصابته بالإنفلونزا، على ما أعلن وقتها المكتب الإعلامي له.
وأضاف المكتب أنه تم تأجيل الكلمة إلى موعد "الاحتفال المقرر في ذكرى الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس يوم الثلاثاء المقبل الواقع في 3/1/2022 الساعة السادسة مساء".
واغتيل سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، والمهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي مع 10 من مرافقيهم بغارة أمريكية قرب بغداد في 3 يناير/كانون الثاني 2020.