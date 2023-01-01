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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230101/قوات-أوكرانية-تقصف-دونيتسك-وغورلوفكا-وماكيفكا-بقذائف-يستخدمها-حلف-الناتو-1071805073.html
قوات أوكرانية تقصف دونيتسك وغورلوفكا وماكيفكا بقذائف يستخدمها حلف "الناتو"
قوات أوكرانية تقصف دونيتسك وغورلوفكا وماكيفكا بقذائف يستخدمها حلف "الناتو"
قالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في بيان، إن القوات الأوكرانية قصفت عشية رأس السنة الجديدة... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T00:02+0000
2023-01-01T00:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وأضافت البيان: "في الساعة 00.43 إطلقت قذيفتان مدفعية عيار 155 ملم على حي كيفسكي في دونيتسك".وتابع، "وفي الساعة 00.30 تم استهداف غورلوفكا بخمس قذائف من نفس العيار، وفي الساعة 00.42 تم إطلاق ثلاث قذائف على مدينة دونيتسك ".ويشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف المدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى الفصائل المسلحة في أوكرانيا.يأتي ذلك في الوقت الذي أصيب يفيه ثلاثة مدنيين خلال قصف للقوات الأوكرانية لمدينة فولوديميريفكا، الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما ذكرت بعثة الجمهورية إلى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221231/إصابة-ثلاثة-أشخاص-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1071804712.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار جمهورية دونيتسك

قوات أوكرانية تقصف دونيتسك وغورلوفكا وماكيفكا بقذائف يستخدمها حلف "الناتو"

00:02 GMT 01.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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قالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في بيان، إن القوات الأوكرانية قصفت عشية رأس السنة الجديدة مدينة دونيتسك وغورلوفكا وماكيفكا، بقذائف يستخدمها حلف "الناتو".
دونيتسك - سبوتنيك. وأضافت البيان: "في الساعة 00.43 إطلقت قذيفتان مدفعية عيار 155 ملم على حي كيفسكي في دونيتسك".
وتابع، "وفي الساعة 00.30 تم استهداف غورلوفكا بخمس قذائف من نفس العيار، وفي الساعة 00.42 تم إطلاق ثلاث قذائف على مدينة دونيتسك ".
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إصابة ثلاثة أشخاص في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
أمس, 22:50 GMT
ويشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف المدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى الفصائل المسلحة في أوكرانيا.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصيب يفيه ثلاثة مدنيين خلال قصف للقوات الأوكرانية لمدينة فولوديميريفكا، الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما ذكرت بعثة الجمهورية إلى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.
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