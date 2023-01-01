https://sputnikarabic.ae/20230101/قوات-أوكرانية-تقصف-دونيتسك-وغورلوفكا-وماكيفكا-بقذائف-يستخدمها-حلف-الناتو-1071805073.html
قوات أوكرانية تقصف دونيتسك وغورلوفكا وماكيفكا بقذائف يستخدمها حلف "الناتو"
قوات أوكرانية تقصف دونيتسك وغورلوفكا وماكيفكا بقذائف يستخدمها حلف "الناتو"
قالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في بيان، إن القوات الأوكرانية قصفت عشية رأس السنة الجديدة... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T00:02+0000
2023-01-01T00:02+0000
2023-01-01T00:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وأضافت البيان: "في الساعة 00.43 إطلقت قذيفتان مدفعية عيار 155 ملم على حي كيفسكي في دونيتسك".وتابع، "وفي الساعة 00.30 تم استهداف غورلوفكا بخمس قذائف من نفس العيار، وفي الساعة 00.42 تم إطلاق ثلاث قذائف على مدينة دونيتسك ".ويشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف المدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى الفصائل المسلحة في أوكرانيا.يأتي ذلك في الوقت الذي أصيب يفيه ثلاثة مدنيين خلال قصف للقوات الأوكرانية لمدينة فولوديميريفكا، الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما ذكرت بعثة الجمهورية إلى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221231/إصابة-ثلاثة-أشخاص-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1071804712.html
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أخبار جمهورية دونيتسك
قوات أوكرانية تقصف دونيتسك وغورلوفكا وماكيفكا بقذائف يستخدمها حلف "الناتو"
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قالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في بيان، إن القوات الأوكرانية قصفت عشية رأس السنة الجديدة مدينة دونيتسك وغورلوفكا وماكيفكا، بقذائف يستخدمها حلف "الناتو".
دونيتسك - سبوتنيك. وأضافت البيان: "في الساعة 00.43 إطلقت قذيفتان مدفعية عيار 155 ملم على حي كيفسكي في دونيتسك".
وتابع، "وفي الساعة 00.30 تم استهداف غورلوفكا بخمس قذائف من نفس العيار
، وفي الساعة 00.42 تم إطلاق ثلاث قذائف على مدينة دونيتسك ".
ويشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف المدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى الفصائل المسلحة في أوكرانيا.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصيب يفيه ثلاثة مدنيين خلال قصف للقوات الأوكرانية لمدينة فولوديميريفكا، الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما ذكرت بعثة الجمهورية إلى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.