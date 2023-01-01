https://sputnikarabic.ae/20230101/كرواتيا-تنضم-رسميا-إلى-منطقة-شنغن-واليورو-1071808041.html
كرواتيا تنضم رسميا إلى منطقة "شنغن" و"اليورو"
كرواتيا تنضم رسميا إلى منطقة "شنغن" و"اليورو"
انضمت كرواتيا إلى منطقة اليورو ومنطقة شنغن لحرية الحركة بين دول الاتحاد الأوروبي في يوم رأس السنة الجديدة. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T02:46+0000
2023-01-01T02:46+0000
2023-01-01T02:46+0000
العالم
أخبار كرواتيا
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وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها بلد أوروبي إلى كل من منطقة اليورو ومنطقة شنغن في نفس اليوم، فيما يشكل معلما هاما لكرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013.وأصبحت كرواتيا اعتبارا من أول يناير العضو العشرين في منطقة اليورو، كما أصبح اليورو عملتها الرسمية.وفي نفس التاريخ، أصبحت أيضا العضو السابع والعشرين في منطقة شنغن، التي تم إنشاؤها في عام 1985 للسماح بحرية الحركة لجميع مواطني الدول الموقعة والبالغ عددهم 420 مليونا.ولمساعدة الناس على التكيف مع استخدام اليورو اعتبارا من أول يناير سيستمر التداول المزدوج للعملة كونا الكرواتية واليورو لمدة أسبوعين.وبعد الساعة 12:00 منتصف ليل 14 يناير، سيتم استخدام اليورو فقط. ومع ذلك، ستستمر البنوك ومكاتب البريد في تحويل الكونا إلى اليورو طوال عام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20221231/كرواتيا-تنضم-إلى-منطقة-شنغن-واليورو-اعتبارا-من-الأحد-1-يناير-2023-1071798809.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار كرواتيا
كرواتيا تنضم رسميا إلى منطقة "شنغن" و"اليورو"
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انضمت كرواتيا إلى منطقة اليورو ومنطقة شنغن لحرية الحركة بين دول الاتحاد الأوروبي في يوم رأس السنة الجديدة.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها بلد أوروبي إلى كل من منطقة اليورو ومنطقة شنغن
في نفس اليوم، فيما يشكل معلما هاما لكرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013.
وأصبحت كرواتيا اعتبارا من أول يناير العضو العشرين في منطقة اليورو، كما أصبح اليورو عملتها الرسمية.
وفي نفس التاريخ، أصبحت أيضا العضو السابع والعشرين في منطقة شنغن، التي تم إنشاؤها في عام 1985 للسماح بحرية الحركة لجميع مواطني الدول الموقعة والبالغ عددهم 420 مليونا.
ولمساعدة الناس على التكيف مع استخدام اليورو اعتبارا من أول يناير سيستمر التداول المزدوج للعملة كونا الكرواتية واليورو لمدة أسبوعين.
وبعد الساعة 12:00 منتصف ليل 14 يناير، سيتم استخدام اليورو فقط. ومع ذلك، ستستمر البنوك ومكاتب البريد في تحويل الكونا إلى اليورو طوال عام 2023.