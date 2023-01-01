https://sputnikarabic.ae/20230101/ليبيا-تعلن-انضمامها-للمنظمة-الدولية-للطاقة-1071834660.html

ليبيا تعلن انضمامها للمنظمة الدولية للطاقة

ليبيا تعلن انضمامها للمنظمة الدولية للطاقة

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الأحد، الانضمام للمنظمة العالمية للطاقة (IEF)، والتي تشكل ملكية دولها أكثر من 90% من النفط... 01.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-01T20:02+0000

2023-01-01T20:02+0000

2023-01-01T20:02+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101361/32/1013613241_0:18:4268:2419_1920x0_80_0_0_3778d412d9c01563fb09322b2ac105da.jpg

جاء ذلك في بيان للوزارة نشرته على حسابها بموقع فيسبوك (تابع لشركة ميتا الأمريكية المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، اليوم الأحد، على ما نقلت "بوابة الوسط" الليبية.وبحسب البيان وافق المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للطاقة على انضمام دولة ليبيا لهذه المنظمة، وذلك "بناء على توصية وزارة النفط والغاز وموافقة حكومة الوحدة الوطنية".وبذلك أصبحت ليبيا الدولة رقم 72 في المنظمة العالمية للطاقة. ويضم هذا المنتدى "أكثر من 90‎%‎ من الدول و المنظمات التي تعمل في انتاج واستهلاك وتسويق النفط والغاز في العالم".وختم البيان بالقول: "ستعمل دولة ليبيا بنشاط وحيوية في هذه المنظمة كما عملت في منظمات الطاقة الأخرى التي انضمت إليها وكانت عضواً مؤسساً في العديد من هذه المنظمات".وليبيا العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، من بين الدول الأكثر إنتاجا للنفط، ويبلغ إنتاجها الحالي أكثر من مليون 200 ألف برميل يوميا، وفق المؤسسة الوطنية للنفط.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20221206/مؤسسة-النفط-الليبية-تدعو-الشركات-الأجنبية-لاستئناف-أعمالها-بعد-تحسن-الوضع-الأمني-1070917693.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي