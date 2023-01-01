https://sputnikarabic.ae/20230101/مقتل-شخص-وإصابة-9-في-إطلاق-نار-في-ولاية-ألاباما-الأمريكية-ليلة-رأس-السنة-1071820535.html

مقتل شخص وإصابة 9 في إطلاق نار في ولاية ألاباما الأمريكية ليلة رأس السنة

مقتل شخص وإصابة 9 في إطلاق نار في ولاية ألاباما الأمريكية ليلة رأس السنة

لقي شخص مصرعه، وأصيب 9 آخرون، إثر حادث إطلاق نار في مدينة موبايل بولاية ألاباما الأمريكية، ليلة رأس السنة. 01.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-01T13:24+0000

2023-01-01T13:24+0000

2023-01-01T13:24+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وتلقت إدارة شرطة موبايل بلاغات عن إطلاق نار في الساعة 11:14 مساء بالتوقيت المحلي، وفقا لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية.وذكر التقرير أنه بالتوقيت المحلي أمس السبت (05:14 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد).وأوضحت الشرطة أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفيات محلية، حيث تلقوا العلاج، إلا أن حالتهم غير معروفة حتى ساعة مبكرة من صباح الأحد.وأجرت الشرطة تحقيقا بشأن ملابسات إطلاق النار.وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، إثر إطلاق نار بالقرب من منطقة التسوق في أتلانتيك ستيشن، في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية.ووقع الحادث نتيجة اشتباك لفظي بين الأطراف المتنازعة، والذي تصاعد إلى إطلاق نار، وفقا لإفادة من المتحدث باسم الشرطة المحلية، الملازم جيرمين ديرلوف، في مؤتمر صحفي.وأشار ديرلوف إلى أنه بحسب المعلومات الأولية، فإن جميع المتورطين في إطلاق النار "تتراوح أعمارهم بين 15 و21 عاما"،كما أنه وفي نفس الشهر، قتل نحو 10 أشخاص جراء إطلاق النار في أحد متاجر "أولمارت" في الولاية.وتشهد أمريكا ارتفاعا في معدل القتل الجماعي خلال الأشهر الماضية، في ظل غياب أي إجراء تشريعي مقصود في من أجل السيطرة على حيازة الأسلحة في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20220607/تقرير-أمريكا-شهدت-246-عملية-إطلاق-نار-جماعي-في-2022-حتى-الآن-1063220375.html

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