https://sputnikarabic.ae/20230101/مقتل-عنصر-أمن-إيراني-خلال-احتجاجات-في-محافظة-أصفهان-1071814371.html
مقتل عنصر أمن إيراني خلال احتجاجات في محافظة أصفهان
مقتل عنصر أمن إيراني خلال احتجاجات في محافظة أصفهان
قتل أحد أفراد قوات الأمن الإيرانية بالرصاص خلال احتجاجات في مدينة سميروم في محافظة أصفهان. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T10:04+0000
2023-01-01T10:04+0000
2023-01-01T10:04+0000
أخبار إيران
وقفة احتجاجية
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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، اليوم الأحد، أن مسلحين أطلقوا الرصاص "وقتلوا عضو الباسيج محسن رضائي في مدينة سميروم".وذكرت الوكالة أن المحتجين كانوا قد تجمعوا، في وقت متأخر يوم السبت، في المدينة الواقعة على مسافة 470 كيلومترا جنوب العاصمة طهران في محافظة أصفهان في وسط البلاد.واحتشد المتظاهرون أمام المبنى الإداري وفي مواقع أخرى في المدينة.وتشهد إيران موجة احتجاجات تصفها السلطات بـ "الشغب"، منذ وفاة مهسا أميني الفتاة البالغة من العمر 22 عاما أثناء احتجازها في 16 سبتمبر/ أيلول 2022، في أعقاب اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى عدم التزامها بقانون الزي الشرعي للنساء في البلاد.وتتهم طهران خصومها الغربيين وإسرائيل بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، كما أعلنت السلطات الإيرانية أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات.
https://sputnikarabic.ae/20221226/إيران-اعتقال-شبكة-تجسس-بريطانية-يعكس-دور-لندن-المدمر-في-الاحتجاجات-1071610940.html
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أخبار إيران, وقفة احتجاجية
أخبار إيران, وقفة احتجاجية
مقتل عنصر أمن إيراني خلال احتجاجات في محافظة أصفهان
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قتل أحد أفراد قوات الأمن الإيرانية بالرصاص خلال احتجاجات في مدينة سميروم في محافظة أصفهان.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية
"إرنا"، اليوم الأحد، أن مسلحين أطلقوا الرصاص "وقتلوا عضو الباسيج محسن رضائي في مدينة سميروم".
26 ديسمبر 2022, 11:34 GMT
وذكرت الوكالة أن المحتجين كانوا قد تجمعوا، في وقت متأخر يوم السبت، في المدينة الواقعة على مسافة 470 كيلومترا جنوب العاصمة طهران في محافظة أصفهان في وسط البلاد.
واحتشد المتظاهرون أمام المبنى الإداري وفي مواقع أخرى في المدينة.
وتشهد إيران موجة احتجاجات
تصفها السلطات بـ "الشغب"، منذ وفاة مهسا أميني الفتاة البالغة من العمر 22 عاما أثناء احتجازها في 16 سبتمبر/ أيلول 2022، في أعقاب اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى عدم التزامها بقانون الزي الشرعي للنساء في البلاد.
وتتهم طهران خصومها الغربيين وإسرائيل بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، كما أعلنت السلطات الإيرانية أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات.