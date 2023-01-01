عربي
https://sputnikarabic.ae/20230101/مقتل-عنصر-أمن-إيراني-خلال-احتجاجات-في-محافظة-أصفهان-1071814371.html
مقتل عنصر أمن إيراني خلال احتجاجات في محافظة أصفهان
مقتل عنصر أمن إيراني خلال احتجاجات في محافظة أصفهان
قتل أحد أفراد قوات الأمن الإيرانية بالرصاص خلال احتجاجات في مدينة سميروم في محافظة أصفهان. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T10:04+0000
2023-01-01T10:04+0000
أخبار إيران
وقفة احتجاجية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/17/1068135537_0:451:2731:1987_1920x0_80_0_0_c423f5ce5052565ba6586628b8fc1239.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، اليوم الأحد، أن مسلحين أطلقوا الرصاص "وقتلوا عضو الباسيج محسن رضائي في مدينة سميروم".وذكرت الوكالة أن المحتجين كانوا قد تجمعوا، في وقت متأخر يوم السبت، في المدينة الواقعة على مسافة 470 كيلومترا جنوب العاصمة طهران في محافظة أصفهان في وسط البلاد.واحتشد المتظاهرون أمام المبنى الإداري وفي مواقع أخرى في المدينة.وتشهد إيران موجة احتجاجات تصفها السلطات بـ "الشغب"، منذ وفاة مهسا أميني الفتاة البالغة من العمر 22 عاما أثناء احتجازها في 16 سبتمبر/ أيلول 2022، في أعقاب اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى عدم التزامها بقانون الزي الشرعي للنساء في البلاد.وتتهم طهران خصومها الغربيين وإسرائيل بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، كما أعلنت السلطات الإيرانية أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات.
https://sputnikarabic.ae/20221226/إيران-اعتقال-شبكة-تجسس-بريطانية-يعكس-دور-لندن-المدمر-في-الاحتجاجات-1071610940.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/17/1068135537_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cece5651a9651e48f22489256de5133b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, وقفة احتجاجية
أخبار إيران, وقفة احتجاجية

مقتل عنصر أمن إيراني خلال احتجاجات في محافظة أصفهان

10:04 GMT 01.01.2023
© AFP 2022متظاهريون إيرانيين يحرقون صندوق قمامة في العاصمة طهران خلال احتجاج لمحساء أميني، بعد أيام من وفاتها في حجز الشرطة، إيران في 21 سبتمبر 2022
متظاهريون إيرانيين يحرقون صندوق قمامة في العاصمة طهران خلال احتجاج لمحساء أميني، بعد أيام من وفاتها في حجز الشرطة، إيران في 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© AFP 2022
تابعنا عبرTelegram
قتل أحد أفراد قوات الأمن الإيرانية بالرصاص خلال احتجاجات في مدينة سميروم في محافظة أصفهان.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، اليوم الأحد، أن مسلحين أطلقوا الرصاص "وقتلوا عضو الباسيج محسن رضائي في مدينة سميروم".
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
إيران: اعتقال شبكة تجسس بريطانية يعكس "دور لندن المدمر" في الاحتجاجات
26 ديسمبر 2022, 11:34 GMT
وذكرت الوكالة أن المحتجين كانوا قد تجمعوا، في وقت متأخر يوم السبت، في المدينة الواقعة على مسافة 470 كيلومترا جنوب العاصمة طهران في محافظة أصفهان في وسط البلاد.
واحتشد المتظاهرون أمام المبنى الإداري وفي مواقع أخرى في المدينة.
وتشهد إيران موجة احتجاجات تصفها السلطات بـ "الشغب"، منذ وفاة مهسا أميني الفتاة البالغة من العمر 22 عاما أثناء احتجازها في 16 سبتمبر/ أيلول 2022، في أعقاب اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى عدم التزامها بقانون الزي الشرعي للنساء في البلاد.
وتتهم طهران خصومها الغربيين وإسرائيل بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، كما أعلنت السلطات الإيرانية أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала