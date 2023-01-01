https://sputnikarabic.ae/20230101/نائب-عراقي-2023-عام-طرد-الأمريكيين-من-بلادنا-1071813980.html

نائب عراقي: 2023 عام طرد الأمريكيين من بلادنا

نائب عراقي: 2023 عام طرد الأمريكيين من بلادنا

أعلن النائب عن ائتلاف الفتح في مجلس النواب العراقي "حميد كاظم الزاملي" أن عام 2023 سيكون سنة لطرد الأمريكيين من العراق واستعادة سيادتها. 01.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-01T09:51+0000

2023-01-01T09:51+0000

2023-01-01T09:51+0000

مقتل قاسم سليماني

العراق

العالم العربي

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وقال الزاملي في مقابلة مع وكالة "إرنا" الإيرانية، على هامش حفل "تجمع القلم" في بغداد، بمشاركة من المفكرين والمحللين العراقيين وبمناسبة إحياء ذكرى استشهاد بعض القيادات: "قرارنا في إنهاء جزء من الاحتلال الأمريكي في العراق، مستقر وخطير وإن شاء الله عام 2023 سيكون سنة إنهاء الاحتلال وطرد الأمريكان واستعادة الأمن والسيادة للعراق. وشهد حي "العرصات" في بغداد الليلة الماضية، واحدة من عشرات الاحتفالات العراقية المختلفة لإحياء ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس تحت شعار "هدفنا؛ الوفاء لقادة النصر"؛ بحيث جمعت العديد من الشخصيات السياسية العراقية والمحللين والكتاب تحت سقف واحد".وأعلن رئيس لجنة خاصة في إيران، مكلفة بمتابعة قضية اغتيال قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم ‏سليماني، في المحاكم المحلية والدولية، أن لائحة الاتهام لمحاكمة المشتبه بهم المتورطين في مقتله، باتت ‏جاهزة تقريبا.‏وقال عباس علي كادخدائي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، أمس السبت، إن إيران ومؤسسات مختلفة في البلاد، بما في ذلك وزارة الخارجية والنظام القضائي في البلاد، اتخذت بعض الإجراءات الجيدة لمحاكمة قتلة سليماني.وأضاف كادخدائي أن القضاة والمدعين الإيرانيين يتابعون سير القضية، من أجل مساعدتها في الوصول إلى نتيجة قانونية مقبولة.ووصف كادخدائي اغتيال قاسم سليماني بأنه "جريمة لا تغتفر"، مشددا أنه "يجب تقديم الأمريكيين المسؤولين عنها إلى العدالة".

https://sputnikarabic.ae/20221231/إيران-تقترب-من-الانتهاء-من-لائحة-اتهام-موجهة-إلى-قتلة-قاسم-سليماني-1071796272.html

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مقتل قاسم سليماني, العراق, العالم العربي