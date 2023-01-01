https://sputnikarabic.ae/20230101/وثائق-سرية-تكشف-دعوة-إيرلندا-للقذافي-للانتقام-من-بريطانيا-1071818545.html
وثائق سرية تكشف دعوة إيرلندا للقذافي للانتقام من بريطانيا
وثائق سرية تكشف دعوة إيرلندا للقذافي للانتقام من بريطانيا
كشفت وثائق سرية إيرلندية عن دعوة وزير بالحكومة الإيرلندية في مطلع التسعينات لنظام معمر القذافي للانتقام من رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك مارغريت تاتشر، من... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T12:49+0000
2023-01-01T12:49+0000
2023-01-01T12:49+0000
أخبار ليبيا اليوم
إيرلندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102051/28/1020512874_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_ffc19ca50de876a4a2b6646acddbb004.jpg
وقال وزير خارجية إيرلندا آنذاك جيري كولينز، إن القذافي إذا رغب في الانتقام حقا من مارغريت تاتشر، فعليه أن ينقل التجارة لدول مثل إيرلندا بدلا من تزويد الجيش الجمهوري الإيرلندي بالأسلحة والمتفجرات، بحسب صحيفة "الإندبندنت".ووفقا للوثائق التي رفعت عنها السرية، فإن كولينز اجتمع بالممثل الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة أبوزيد عمر دوردة في نيويورك في عام 1991.وخلال الاجتماع كانت المخاوف الأساسية التي ذكرها كولينز هي أن الأسواق الليبية مغلقة في وجه صادرات الأبقار الإيرلندية ولحوم الأبقار بسبب أزمة جنون البقر.وضغط المسؤول الإيرلندي بقيادة وزير الشؤون الخارجية جيري كولينز، على ليبيا لشراء لحوم البقر الإيرلندية، مؤكدا أن بلاده لديها "كمية جيدة" من لحوم البقر لبيعها.وأشار دوردة إلى أن بريطانيا كانت ثاني أكبر شريك تجاري لليبيا، وأنه لا يرى أي سبب يمنع بلاده من وجود علاقات جيدة مع المملكة المتحدة. لكنه قال إن العلاقات كانت سيئة للغاية على المستوى السياسي.عزا كولينز ذلك إلى دعم ليبيا للجيش الجمهوري الإيرلندي في الماضي، لكن دوردة رد بأن هذا توقف منذ عامين.وسلط دوردة الضوء على الانزعاج الليبي من الموقف الذي تبنته رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر تجاه بلاده، وكذلك قرار الولايات المتحدة شن ضربات جوية ضد ليبيا.
https://sputnikarabic.ae/20221225/الدبيبة-يؤكد-على-ضرورة-امتثال-سيف-الإسلام-القذافي-للمحكمة-الجنائية-الدولية-1071583989.html
إيرلندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102051/28/1020512874_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_732834ecbecef51b78e699090aa047a7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, إيرلندا
أخبار ليبيا اليوم, إيرلندا
وثائق سرية تكشف دعوة إيرلندا للقذافي للانتقام من بريطانيا
تابعنا عبر
كشفت وثائق سرية إيرلندية عن دعوة وزير بالحكومة الإيرلندية في مطلع التسعينات لنظام معمر القذافي للانتقام من رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك مارغريت تاتشر، من خلال التبادل التجاري بين طرابلس ودبلن.
وقال وزير خارجية إيرلندا آنذاك جيري كولينز، إن القذافي إذا رغب في الانتقام حقا من مارغريت تاتشر، فعليه أن ينقل التجارة لدول مثل إيرلندا بدلا من تزويد الجيش الجمهوري الإيرلندي بالأسلحة والمتفجرات، بحسب صحيفة
"الإندبندنت".
25 ديسمبر 2022, 15:08 GMT
ووفقا للوثائق التي رفعت عنها السرية، فإن كولينز اجتمع بالممثل الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة أبوزيد عمر دوردة في نيويورك في عام 1991.
وخلال الاجتماع كانت المخاوف الأساسية التي ذكرها كولينز هي أن الأسواق الليبية مغلقة في وجه صادرات الأبقار الإيرلندية ولحوم الأبقار بسبب أزمة جنون البقر.
وضغط المسؤول الإيرلندي بقيادة وزير الشؤون الخارجية جيري كولينز، على ليبيا لشراء لحوم البقر الإيرلندية، مؤكدا أن بلاده لديها "كمية جيدة" من لحوم البقر لبيعها.
وأشار دوردة إلى أن بريطانيا كانت ثاني أكبر شريك تجاري لليبيا، وأنه لا يرى أي سبب يمنع بلاده من وجود علاقات جيدة مع المملكة المتحدة. لكنه قال إن العلاقات كانت سيئة للغاية على المستوى السياسي.
عزا كولينز ذلك إلى دعم ليبيا للجيش الجمهوري الإيرلندي في الماضي، لكن دوردة رد بأن هذا توقف منذ عامين.
وسلط دوردة الضوء على الانزعاج الليبي من الموقف الذي تبنته رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر تجاه بلاده، وكذلك قرار الولايات المتحدة شن ضربات جوية ضد ليبيا.