https://sputnikarabic.ae/20230101/-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-الأجواء-الجنوبية-للعاصمة-دمشق-1071837287.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف إسرائيلية في الأجواء الجنوبية للعاصمة دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف إسرائيلية في الأجواء الجنوبية للعاصمة دمشق
أفاد مراسل "سبوتنيك" في العاصمة السورية دمشق، ليل الأحد/الاثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في الأجواء الجنوبية للعاصمة دمشق. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T23:16+0000
2023-01-01T23:16+0000
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وذكر مراسل "سبوتنيك" في دمشق، أن أصوات انفجارات سمع دويها في محيط العاصمة السورية من الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية.وأضاف المصدر، أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ "جو-أرض" من فوق الأراضي المحتلة، محاولة استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.وأكد المصدر أن، الصواريخ الاعتراضية لدفاعاتنا الجوية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.وختم المصدر قوله، "تعكف الفرق الهندسية حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، وسيعلن عنها حال الانتهاء من حصرها".ويعد العدوان الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق الأول خلال العام الجاري 2023، حيث كان آخر هجوم شنته إسرائيل على سوريا بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول المنصرم.
https://sputnikarabic.ae/20221219/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-على-محيط-دمشق-1071379000.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف إسرائيلية في الأجواء الجنوبية للعاصمة دمشق
23:16 GMT 01.01.2023 (تم التحديث: 23:28 GMT 01.01.2023) تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" في العاصمة السورية دمشق، ليل الأحد/الاثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في الأجواء الجنوبية للعاصمة دمشق.
وذكر مراسل "سبوتنيك" في دمشق، أن أصوات انفجارات سمع دويها في محيط العاصمة السورية
من الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، إن الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تتصدى في هذه الأثناء لعدوان إسرائيلي استهدف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.
وأضاف المصدر، أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ "جو-أرض"
من فوق الأراضي المحتلة، محاولة استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.
وأكد المصدر أن، الصواريخ الاعتراضية لدفاعاتنا الجوية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.
19 ديسمبر 2022, 21:44 GMT
وختم المصدر قوله، "تعكف الفرق الهندسية حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، وسيعلن عنها حال الانتهاء من حصرها".
ويعد العدوان الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق الأول خلال العام الجاري 2023، حيث كان آخر هجوم شنته إسرائيل على سوريا بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول المنصرم.