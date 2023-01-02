https://sputnikarabic.ae/20230102/إيران-تعلن-تفكيك-أكبر-شبكة-تمويل-وتجهيز-فرق-العمليات-التابعة-لـمجاهدي-خلق--1071846297.html
إيران تعلن تفكيك أكبر شبكة تمويل وتجهيز فرق العمليات التابعة لـ"مجاهدي خلق"
إيران تعلن تفكيك أكبر شبكة تمويل وتجهيز فرق العمليات التابعة لـ"مجاهدي خلق"
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، تفكيك أكبر شبكة تمويل وتجهيز فرق العمليات التابعة لجماعة "مجاهدي خلق"، لافتة إلى اعتقال العناصر الرئيسية في الشبكة. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T11:08+0000
2023-01-02T11:08+0000
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تفكيك خلية
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طهران - سبوتنيك. وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في بيان، اليوم الاثنين، إنه "تم تفكيك أكبر شبكة تمويل ومعدات للفرق العملياتية التابعة لجماعة [مجاهدي خلق]، واعتقال العناصر الرئيسية للشبكة".هذا وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن اعتقال مواطنين على صلة بالمملكة المتحدة يظهر "دور لندن المدمر" في الاحتجاجات الأخيرة في الجمهورية الإسلامية.أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد الماضي، اعتقال شبكة تجسس لصالح بريطانيا، في محافظة كرمان، وسط البلاد، تعمل على "توسيع رقعة أعمال الشغب في البلاد".وقال مقر "ثار الله" التابع للحرس الثوري في كرمان، في بيان له إن شبكة التجسس تسمى "زاغرس" وتعمل بأمر من عناصر الاستخبارات البريطانية في المحافظة التي تقع وسط البلاد.وأضاف البيان أن القوات اعتقلت 7 أفراد من أعضاء الشبكة الرئيسيين، وبينهم أشخاص يحملون الجنسية المزدوجة وكانوا يسعون للهروب من البلاد.قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الإيرانية بشأن التقارير التي تفيد باعتقال مزدوجي الجنسية البريطانية-الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221226/إيران-اعتقال-شبكة-تجسس-بريطانية-يعكس-دور-لندن-المدمر-في-الاحتجاجات-1071610940.html
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العالم, تفكيك خلية, إيران
العالم, تفكيك خلية, إيران
إيران تعلن تفكيك أكبر شبكة تمويل وتجهيز فرق العمليات التابعة لـ"مجاهدي خلق"
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أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، تفكيك أكبر شبكة تمويل وتجهيز فرق العمليات التابعة لجماعة "مجاهدي خلق"، لافتة إلى اعتقال العناصر الرئيسية في الشبكة.
طهران - سبوتنيك. وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في بيان، اليوم الاثنين، إنه "تم تفكيك أكبر شبكة تمويل ومعدات للفرق العملياتية التابعة لجماعة [مجاهدي خلق]، واعتقال العناصر الرئيسية للشبكة".
هذا وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن اعتقال مواطنين على صلة بالمملكة المتحدة يظهر "دور لندن المدمر" في الاحتجاجات الأخيرة في الجمهورية الإسلامية.
أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد الماضي، اعتقال شبكة تجسس
لصالح بريطانيا، في محافظة كرمان، وسط البلاد، تعمل على "توسيع رقعة أعمال الشغب في البلاد".
وقال مقر "ثار الله" التابع للحرس الثوري في كرمان، في بيان له إن شبكة التجسس تسمى "زاغرس" وتعمل بأمر من عناصر الاستخبارات البريطانية في المحافظة التي تقع وسط البلاد.
26 ديسمبر 2022, 11:34 GMT
وأضاف البيان أن القوات اعتقلت 7 أفراد من أعضاء الشبكة الرئيسيين، وبينهم أشخاص يحملون الجنسية المزدوجة وكانوا يسعون للهروب من البلاد.
قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الإيرانية بشأن التقارير التي تفيد باعتقال مزدوجي الجنسية البريطانية-الإيرانية.