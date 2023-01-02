عربي
https://sputnikarabic.ae/20230102/إيران-تعلن-ضلوع-رعايا-4-دول-في-اغتيال-قاسم-سليماني-وتصدر-مذكرات-اعتقال-لأشخاص-في-العراق-1071868713.html
إيران تعلن ضلوع رعايا 4 دول في اغتيال قاسم سليماني وتصدر مذكرات اعتقال لأشخاص في العراق
إيران تعلن ضلوع رعايا 4 دول في اغتيال قاسم سليماني وتصدر مذكرات اعتقال لأشخاص في العراق
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، عن "إصدار مذكرات اعتقال لأشخاص في العراق على صلة بجريمة اغتيال قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني"، مؤكدا أن "هؤلاء... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T21:25+0000
2023-01-02T21:25+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
العراق
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104303/38/1043033869_0:0:2447:1376_1920x0_80_0_0_ffb69e009e52423564ad026cbc8ee03a.jpg
وقال رئيس لجنة المتابعة القانونية لملف الاغتيال عباس علي كدخدائي، إن "الأشخاص الذين باشروا أو ساعدوا في تنفيذ هذه الجريمة، كثيرون وقد سلمت أسماء العديد منهم إلى السلطات القضائية"، مضيفا أن "هناك أشخاص في العراق ممن وجهت لهم اتهامات وقد صدرت ضدهم مذكرات اعتقال، بناء على الوثائق المتوفرة في هذا الخصوص"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأكد كدخدائي، أن "المتابعة القانونية مرهونة بتوفر المستندات والوثائق التي يمكن طرحها داخل المحافل الدولية"، معتبرا الجانب الجنائي لهذا الملف، معقد لكونه يتضمن العديد من المتهمين، والنيابة العامة ماضية في إعداد مذكرات إدانة في هذا الخصوص.واتهم "الأمريكيين بمحاولة تبرير جريمتهم، معلنين أنهم قاموا بعمل إيجابي"، مؤكدا أن "ذلك يلزم علينا بأن لانسمح لهم وعليه فإن رفع دعوى في المحافل الدولية سيكون رادعا".وأشاد بتعاون الجانب العراقي لجمع المستندات، معربا عن تطلعه إلى "تشكيل محكمة مشتركة تتمتع بصلاحية دولية بين البلدين، لأن ذلك سيكون مفيدا في سياق المتابعة الدولية لهذا الملف".وكان الجيش الأمريكي، قد نفذ عملية الاغتيال بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران العام الماضي، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230102/مستشار-خامنئي-يصف-اغتيال-قاسم-سليمانيوأبو-مهدي-المهندسبـأكبر-أخطاء-أمريكا-1071864703.html
إيران
أخبار إيران
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104303/38/1043033869_0:0:2015:1511_1920x0_80_0_0_495b31ed870f73b567907dc1abf79d35.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, العالم, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

إيران تعلن ضلوع رعايا 4 دول في اغتيال قاسم سليماني وتصدر مذكرات اعتقال لأشخاص في العراق

21:25 GMT 02.01.2023
© AFP 2022 / -قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، عن "إصدار مذكرات اعتقال لأشخاص في العراق على صلة بجريمة اغتيال قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني"، مؤكدا أن "هؤلاء المتهمين من رعايا 3 إلى 4 دول".
وقال رئيس لجنة المتابعة القانونية لملف الاغتيال عباس علي كدخدائي، إن "الأشخاص الذين باشروا أو ساعدوا في تنفيذ هذه الجريمة، كثيرون وقد سلمت أسماء العديد منهم إلى السلطات القضائية"، مضيفا أن "هناك أشخاص في العراق ممن وجهت لهم اتهامات وقد صدرت ضدهم مذكرات اعتقال، بناء على الوثائق المتوفرة في هذا الخصوص"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأكد كدخدائي، أن "المتابعة القانونية مرهونة بتوفر المستندات والوثائق التي يمكن طرحها داخل المحافل الدولية"، معتبرا الجانب الجنائي لهذا الملف، معقد لكونه يتضمن العديد من المتهمين، والنيابة العامة ماضية في إعداد مذكرات إدانة في هذا الخصوص.
صور قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
مستشار خامنئي يصف اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بـ"أكبر أخطاء أمريكا"
18:53 GMT
واتهم "الأمريكيين بمحاولة تبرير جريمتهم، معلنين أنهم قاموا بعمل إيجابي"، مؤكدا أن "ذلك يلزم علينا بأن لانسمح لهم وعليه فإن رفع دعوى في المحافل الدولية سيكون رادعا".
وأشاد بتعاون الجانب العراقي لجمع المستندات، معربا عن تطلعه إلى "تشكيل محكمة مشتركة تتمتع بصلاحية دولية بين البلدين، لأن ذلك سيكون مفيدا في سياق المتابعة الدولية لهذا الملف".
وختم كدخدائي بالقول: "نحن نسعى من خلال رفع شكوى داخل المحافل الدولية أن نثبت بأن وجود أمريكا في المنطقة لا يحظى بالشرعية وبما يضطرها على مغادرة المنطقة".
وكان الجيش الأمريكي، قد نفذ عملية الاغتيال بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.
ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.
كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران العام الماضي، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала