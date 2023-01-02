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https://sputnikarabic.ae/20230102/إيلي-كوهين-يبحث-في-أول-اتصال-مع-بلينكن-توسيع-اتفاقيات-التطبيع-ومنع-إيران-من-الحصول-على-النووي-1071859274.html
إيلي كوهين يبحث في أول اتصال مع بلينكن توسيع اتفاقيات التطبيع ومنع إيران من الحصول على "النووي"
إيلي كوهين يبحث في أول اتصال مع بلينكن توسيع اتفاقيات التطبيع ومنع إيران من الحصول على "النووي"
أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، إيلي كوهين، أول اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T15:34+0000
2023-01-02T15:34+0000
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وأشار كوهين بالعبرية عبر "تويتر" إلى أنه ناقش مع بلينكن في اتصالهما من بين أمور أخرى "أهمية اتفاقيات التطبيع وتوسيعها، وكذلك النشاط المشترك بين بلديهما لمنع حصول إيران على الأسلحة النووية".وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي في تغريدته: "قلت لبلينكن إن العلاقات الاستراتيجية مع أمريكا على رأس أولوياتنا، وسنواصل تعزيز العلاقات الخاصة بين البلدين".والخميس الماضي، أدت الحكومة الإسرائيلية التي شكلها نتنياهو اليمين الدستورية في الكنيست، بعد الانتخابات التي شهدتها إسرائيل مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.ويقود زعيم حزب الليكود نتنياهو (73 عاما) إسرائيل على رأس ائتلاف حكومي يضم أحزابا من أقصى اليمين، وسط مخاوف من نهجها فيما يتعلق بملفات عدة لاسيما الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس والأقلية العربية في إسرائيل.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران

إيلي كوهين يبحث في أول اتصال مع بلينكن توسيع اتفاقيات التطبيع ومنع إيران من الحصول على "النووي"

15:34 GMT 02.01.2023
© AP Photo / Jae C. Hongعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
علم إسرائيل
© AP Photo / Jae C. Hong
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أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، إيلي كوهين، أول اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين.
وأشار كوهين بالعبرية عبر "تويتر" إلى أنه ناقش مع بلينكن في اتصالهما من بين أمور أخرى "أهمية اتفاقيات التطبيع وتوسيعها، وكذلك النشاط المشترك بين بلديهما لمنع حصول إيران على الأسلحة النووية".
وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي في تغريدته: "قلت لبلينكن إن العلاقات الاستراتيجية مع أمريكا على رأس أولوياتنا، وسنواصل تعزيز العلاقات الخاصة بين البلدين".
والخميس الماضي، أدت الحكومة الإسرائيلية التي شكلها نتنياهو اليمين الدستورية في الكنيست، بعد الانتخابات التي شهدتها إسرائيل مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ويقود زعيم حزب الليكود نتنياهو (73 عاما) إسرائيل على رأس ائتلاف حكومي يضم أحزابا من أقصى اليمين، وسط مخاوف من نهجها فيما يتعلق بملفات عدة لاسيما الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس والأقلية العربية في إسرائيل.
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