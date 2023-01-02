https://sputnikarabic.ae/20230102/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-كوريا-الشمالية-إلى-اتباع-مسار-لا-رجعة-فيه-لنزع-السلاح-النووي-بالكامل-1071865353.html
الاتحاد الأوروبي يدعو كوريا الشمالية إلى اتباع مسار "لا رجعة فيه" لنزع السلاح النووي بالكامل
الاتحاد الأوروبي يدعو كوريا الشمالية إلى اتباع مسار "لا رجعة فيه" لنزع السلاح النووي بالكامل
أعلن متحدث باسم الخدمة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان أن "الاتحاد الأوروبي يدعو كوريا الشمالية إلى اتباع مسار نزع السلاح النووي الكامل والذي لا رجعة... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T19:33+0000
2023-01-02T19:33+0000
2023-01-02T19:37+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
كوريا الشمالية
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وقال البيان إن "الاتحاد الأوروبي يدعو كوريا الديمقراطية إلى اتخاذ خطوات ذات مصداقية تجاه نزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه".وقدرت مراكز بحث، اليوم الاثنين، امتلاك كوريا الشمالية ترسانة قدرها من 15 إلى 60 رأسا نوويا.وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" بأن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون طالب في الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم والتي استمرت من 26 إلى 30 ديسمبر/ كانون الأول، بزيادة هائلة في الترسانة النووية لبلاده.وينصب الاهتمام على عدد الرؤوس النووية التكتيكية والاستراتيجية التي ستنتجها كوريا الشمالية هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20230102/كوريا-الجنوبية-تناقش-إجراء-مناورات-نووية-مشتركة-مع-أمريكا-عقب-تهديدات-جارتها-الشمالية-1071846637.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, كوريا الشمالية
أخبار الاتحاد الأوروبي, كوريا الشمالية
الاتحاد الأوروبي يدعو كوريا الشمالية إلى اتباع مسار "لا رجعة فيه" لنزع السلاح النووي بالكامل
19:33 GMT 02.01.2023 (تم التحديث: 19:37 GMT 02.01.2023) تابعنا عبر
أعلن متحدث باسم الخدمة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان أن "الاتحاد الأوروبي يدعو كوريا الشمالية إلى اتباع مسار نزع السلاح النووي الكامل والذي لا رجعة فيه".
وقال البيان إن "الاتحاد الأوروبي يدعو كوريا الديمقراطية إلى اتخاذ خطوات ذات مصداقية تجاه نزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه".
ودعا الاتحاد الأوروبي في هذا البيان جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى وقف التوترات العسكرية المتزايدة بإطلاق الصواريخ والطائرات من دون طيار.
وقدرت مراكز بحث
، اليوم الاثنين، امتلاك كوريا الشمالية ترسانة قدرها من 15 إلى 60 رأسا نوويا.
وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" بأن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون طالب في الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم والتي استمرت من 26 إلى 30 ديسمبر/ كانون الأول، بزيادة هائلة في الترسانة النووية لبلاده.
وينصب الاهتمام على عدد الرؤوس النووية التكتيكية والاستراتيجية التي ستنتجها كوريا
الشمالية هذا العام.