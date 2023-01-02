https://sputnikarabic.ae/20230102/كوريا-الجنوبية-تناقش-إجراء-مناورات-نووية-مشتركة-مع-أمريكا-عقب-تهديدات-جارتها-الشمالية-1071846637.html

كوريا الجنوبية تناقش إجراء مناورات نووية مشتركة مع أمريكا عقب تهديدات جارتها الشمالية

كوريا الجنوبية تناقش إجراء مناورات نووية مشتركة مع أمريكا عقب تهديدات جارتها الشمالية

قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، إن بلاده تجري محادثات مع الولايات المتحدة لتنفيذ تخطيط مشترك ومناورات مشتركة تشمل القوات النووية الأمريكية لمواجهة... 02.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-02T11:20+0000

2023-01-02T11:20+0000

2023-01-02T11:20+0000

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وأضاف يون، في مقابلة مع صحيفة "جوسيون إلبو"، أن فكرة توفير الولايات المتحدة مظلة نووية أو ردعًا موسعًا لكوريا الجنوبية ليست كافية لطمأنة الرأي العام في كوريا الجنوبية.وتابع: "الآن من أجل الردع الموسع الفعال، نجري محادثات مع الولايات المتحدة حول مفهوم التخطيط المشترك والتدريبات المشتركة فيما يتعلق بالقدرات النووية، وهي إيجابية للغاية حيال ذلك".وأعرب الرئيس الكوري عن أمله أن تشارك بلاده في عمليات القوات النووية الأمريكية "للاستجابة بشكل أفضل للتهديد النووي الكوري الشمالي" على حد قوله.ولدى سؤاله عما إذا كانت المناقشات يمكن أن تؤدي إلى نسخة كورية جنوبية من خطة المشاركة النووية، أعرب يون عن تحفظاته.وأضاف: "الولايات المتحدة غير مرتاحة لمصطلح خطة المشاركة النووية. بدلاً من ذلك، إذا قمنا بتطوير هذا إلى مفهوم حيث تشترك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ليس فقط في التخطيط لتشغيل القوات النووية، ولكن أيضًا في المناورات والتدريبات والعمليات، بناءً على المعلومات المشتركة، فسيكون ذلك في الواقع إجراءً فعالاً بشكل جيد مثله مثل المشاركة النووية".

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