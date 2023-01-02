https://sputnikarabic.ae/20230102/كوريا-الجنوبية-تناقش-إجراء-مناورات-نووية-مشتركة-مع-أمريكا-عقب-تهديدات-جارتها-الشمالية-1071846637.html
كوريا الجنوبية تناقش إجراء مناورات نووية مشتركة مع أمريكا عقب تهديدات جارتها الشمالية
كوريا الجنوبية تناقش إجراء مناورات نووية مشتركة مع أمريكا عقب تهديدات جارتها الشمالية
قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، إن بلاده تجري محادثات مع الولايات المتحدة لتنفيذ تخطيط مشترك ومناورات مشتركة تشمل القوات النووية الأمريكية لمواجهة... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T11:20+0000
2023-01-02T11:20+0000
2023-01-02T11:20+0000
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وأضاف يون، في مقابلة مع صحيفة "جوسيون إلبو"، أن فكرة توفير الولايات المتحدة مظلة نووية أو ردعًا موسعًا لكوريا الجنوبية ليست كافية لطمأنة الرأي العام في كوريا الجنوبية.وتابع: "الآن من أجل الردع الموسع الفعال، نجري محادثات مع الولايات المتحدة حول مفهوم التخطيط المشترك والتدريبات المشتركة فيما يتعلق بالقدرات النووية، وهي إيجابية للغاية حيال ذلك".وأعرب الرئيس الكوري عن أمله أن تشارك بلاده في عمليات القوات النووية الأمريكية "للاستجابة بشكل أفضل للتهديد النووي الكوري الشمالي" على حد قوله.ولدى سؤاله عما إذا كانت المناقشات يمكن أن تؤدي إلى نسخة كورية جنوبية من خطة المشاركة النووية، أعرب يون عن تحفظاته.وأضاف: "الولايات المتحدة غير مرتاحة لمصطلح خطة المشاركة النووية. بدلاً من ذلك، إذا قمنا بتطوير هذا إلى مفهوم حيث تشترك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ليس فقط في التخطيط لتشغيل القوات النووية، ولكن أيضًا في المناورات والتدريبات والعمليات، بناءً على المعلومات المشتركة، فسيكون ذلك في الواقع إجراءً فعالاً بشكل جيد مثله مثل المشاركة النووية".
https://sputnikarabic.ae/20230101/رئيس-كوريا-الجنوبية-يدعو-جيش-بلاده-إلى-معاقبة-أي-استفزازات-من-كوريا-الشمالية-بـتصميم-حازم-1071826350.html
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العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية تناقش إجراء مناورات نووية مشتركة مع أمريكا عقب تهديدات جارتها الشمالية
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قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، إن بلاده تجري محادثات مع الولايات المتحدة لتنفيذ تخطيط مشترك ومناورات مشتركة تشمل القوات النووية الأمريكية لمواجهة التهديدات النووية لكوريا الشمالية.
وأضاف يون، في مقابلة مع صحيفة "جوسيون إلبو"، أن فكرة توفير الولايات المتحدة مظلة نووية أو ردعًا موسعًا لكوريا الجنوبية ليست كافية لطمأنة الرأي العام في كوريا الجنوبية.
"في الماضي، كان مفهوم المظلة النووية يعني الاستعداد ضد الاتحاد السوفيتي والصين قبل أن تطور كوريا الشمالية أسلحتها النووية. وما نسميه الردع الموسع كان يشير إلى أن الولايات المتحدة تخبرنا أيضًا بألا نقلق لأنها ستهتم بكل شيء، ولكن الآن من الصعب إقناع شعبنا بذلك. الحكومة الأمريكية تتفهم ذلك أيضًا إلى حد ما".
يون سيوك-يول
الرئيس الكوري الجنوبي
وتابع: "الآن من أجل الردع الموسع الفعال، نجري محادثات مع الولايات المتحدة حول مفهوم التخطيط المشترك والتدريبات المشتركة فيما يتعلق بالقدرات النووية، وهي إيجابية للغاية حيال ذلك".
وأعرب الرئيس الكوري عن أمله أن تشارك بلاده في عمليات القوات النووية الأمريكية "للاستجابة بشكل أفضل للتهديد النووي الكوري الشمالي" على حد قوله.
وقال: "الأسلحة النووية مملوكة للولايات المتحدة، ولكن يجب أن يتم التخطيط ومشاركة المعلومات والمناورات والتدريبات بشكل مشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بمعنى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تنخرطان بشكل مشترك، وهذا تقدم هائل عن مفهوم الردع الموسع السابق".
ولدى سؤاله عما إذا كانت المناقشات يمكن أن تؤدي إلى نسخة كورية جنوبية من خطة المشاركة النووية، أعرب يون عن تحفظاته.
وأضاف: "الولايات المتحدة غير مرتاحة لمصطلح خطة المشاركة النووية. بدلاً من ذلك، إذا قمنا بتطوير هذا إلى مفهوم حيث تشترك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ليس فقط في التخطيط لتشغيل القوات النووية، ولكن أيضًا في المناورات والتدريبات والعمليات، بناءً على المعلومات المشتركة، فسيكون ذلك في الواقع إجراءً فعالاً بشكل جيد مثله مثل المشاركة النووية".