https://sputnikarabic.ae/20230102/الكويت-تبعد-30-ألفا-من-الوافدين-في-2022-منهم-3-آلاف-مصري-1071868879.html

الكويت تبعد 30 ألفا من الوافدين في 2022.. منهم 3 آلاف مصري

الكويت تبعد 30 ألفا من الوافدين في 2022.. منهم 3 آلاف مصري

أنهت الكويت تعاقدات 30 ألفا من الوافدين خلال العام المنصرم.. 2022، منهم 3 آلاف مصري. 02.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-02T21:36+0000

2023-01-02T21:36+0000

2023-01-02T21:36+0000

أخبار الكويت اليوم

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ووفق ما نقلته جريدة الرأي، عن "مصادر أمنية"، فإن وزارة الداخلية الكويتية، قامت بترحيل 30 ألفا من الوافدين خلال العام الماضي، 2022، لأسباب متنوعة.وأوضحت المصادر أن أسباب الإبعاد، تنوعت بين إبعاد قضائي، اندرج تحته 660 وافدا، وإبعاد إداري، وهو ما تم ترحيل بقية العدد بسببه.وأشارت إلى أن الجرائم التيارتكبها بعض هؤلاء المبعدين، تنوعت أيضا بين تعاطي المخدرات والمشاجرات والسرقات وتصنيع خمور وانتهاء إقامة وعدم الالتزام بقوانين البلاد، فيما كان سبب إبعاد آخرين هو "المصلحة العامة للبلاد".وبخصوص جنسياتهم أشارت المصادر إلى أن 6400، من الرجال من الهند، و3500 منهم من بنغلادش، و3000 من المصريين بينما "تنتمي غالبية النساء إلى جنسيات الفيلبين (3000) وسريلانكا (2600) والهند (1700) وإثيوبيا (1400)".طالع أيضا: إعلام: الكويت تضع 100 وافد على قوائم أمن الدولة... ومصادر: أغلبهم لبنانيون

https://sputnikarabic.ae/20220103/الكويت-تنهي-خدمات-ربع-مليون-وافد-خلال-2021-بسبب-التكويت-1054898513.html

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