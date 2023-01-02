https://sputnikarabic.ae/20230102/تراجع-شعبية-الرئيس-الكوري-الجنوبي-إلى-40-1071839015.html
تراجع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي إلى 40%
تراجع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي إلى 40%
انخفض معدل شعبية الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، بنسبة 1.2 نقطة مئوية خلال الأسبوع ليصل إلى 40.0 في المئة. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T04:57+0000
2023-01-02T04:57+0000
2023-01-02T04:57+0000
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وأظهر استطلاع أسبوعي أجرته مؤسسة "ريل ميتر"، أن التقييم السلبي لإدارة يون لشؤون الدولة 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 57.2 في المئة.ووصلت نسبة التأييد لحزب سلطة الشعب المحافظ الحاكم إلى 39.2 في المئة الأسبوع الماضي، بانخفاض 1.8 نقطة مئوية عن الأسبوع الذي سبقه.وارتفعت شعبية الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض الرئيسي 2.6 نقطة مئوية لتصل إلى 45.5 في المئة.وحصل حزب العدالة التقدمي الصغير على 3.8 في المئة من نقاط التأييد الأسبوع الماضي، بزيادة 0.8 نقطة مئوية عن الأسبوع الذي سبقه.واستندت النتائج إلى استطلاع للرأي شمل 2511 ناخبا أجري في الفترة من الاثنين إلى الجمعة الماضيين، بهامش خطأ 2.0 نقطة مئوية ومستوى ثقة 95 في المئة.
https://sputnikarabic.ae/20221227/رئيس-كوريا-الجنوبية-يصدر-عفوا-رئاسيا-عن-الرئيس-الأسبق-ومسؤولين-حكوميين-أدينوا-بالفساد-1071652646.html
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العالم, كوريا الجنوبية, شعبية, انخفاض
العالم, كوريا الجنوبية, شعبية, انخفاض
تراجع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي إلى 40%
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انخفض معدل شعبية الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، بنسبة 1.2 نقطة مئوية خلال الأسبوع ليصل إلى 40.0 في المئة.
وأظهر استطلاع أسبوعي أجرته مؤسسة "ريل ميتر"، أن التقييم السلبي لإدارة يون لشؤون الدولة 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 57.2 في المئة.
ووصلت نسبة التأييد لحزب سلطة الشعب المحافظ الحاكم إلى 39.2 في المئة الأسبوع الماضي، بانخفاض 1.8 نقطة مئوية عن الأسبوع الذي سبقه.
وارتفعت شعبية
الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض الرئيسي 2.6 نقطة مئوية لتصل إلى 45.5 في المئة.
وحصل حزب العدالة التقدمي الصغير على 3.8 في المئة من نقاط التأييد الأسبوع الماضي، بزيادة 0.8 نقطة مئوية عن الأسبوع الذي سبقه.
27 ديسمبر 2022, 10:43 GMT
واستندت النتائج إلى استطلاع للرأي شمل 2511 ناخبا أجري في الفترة من الاثنين إلى الجمعة الماضيين، بهامش خطأ 2.0 نقطة مئوية ومستوى ثقة 95 في المئة.