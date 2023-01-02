https://sputnikarabic.ae/20230102/تركيا-تعلن-استئناف-عبور-السفن-عبر-مضيق-الدردنيل--1071842700.html
تركيا تعلن استئناف عبور السفن عبر مضيق الدردنيل
تركيا تعلن استئناف عبور السفن عبر مضيق الدردنيل
أعلنت السلطات التركية، استئناف عبور السفن عبر مضيق الدردنيل التركي، والذي توقف في وقت سابق بسبب الضباب الكثيف. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T08:46+0000
2023-01-02T08:46+0000
2023-01-02T08:46+0000
أخبار تركيا اليوم
توقف حركة الملاحة
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إسطنبول - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر اليوم الاثنين، عن إدارة مراقبة حركة السفن التركية.وقالت الإدارة في بيانها: "استؤنفت الملاحة كالمعتاد بعد أن تلاشى الضباب".هذا وجرى تعليق عبور السفن لأكثر من أربع ساعات بسبب الضباب الكثيف.كما تم تعليق عبور السفن عبر مضيق البوسفور في إسطنبول منذ يوم الأحد.وكانت تركيا أعلنت قبل أشهر اعتزامها رفع رسوم المرور عبر مضيق البوسفور والدردنيل خمس مرات وفقا للحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية مونترو.
https://sputnikarabic.ae/20220825/سفينة-متجهة-من-روسيا-إلى-اليونان-تصطدم-بقارب-في-مضيق-الدردنيل-1066852794.html
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أخبار تركيا اليوم, توقف حركة الملاحة
أخبار تركيا اليوم, توقف حركة الملاحة
تركيا تعلن استئناف عبور السفن عبر مضيق الدردنيل
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أعلنت السلطات التركية، استئناف عبور السفن عبر مضيق الدردنيل التركي، والذي توقف في وقت سابق بسبب الضباب الكثيف.
إسطنبول - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر اليوم الاثنين، عن إدارة مراقبة حركة السفن التركية.
وقالت الإدارة في بيانها: "استؤنفت الملاحة كالمعتاد بعد أن تلاشى الضباب".
هذا وجرى تعليق عبور السفن
لأكثر من أربع ساعات بسبب الضباب الكثيف.
كما تم تعليق عبور السفن عبر مضيق البوسفور في إسطنبول منذ يوم الأحد.
وكانت تركيا أعلنت قبل أشهر اعتزامها رفع رسوم المرور عبر مضيق البوسفور والدردنيل خمس مرات وفقا للحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية مونترو.