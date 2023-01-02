https://sputnikarabic.ae/20230102/حاكم-مدينة-سيفاستوبول-الدفاع-الجوي-الروسي-أسقط-طائرتين-من-دون-طيار--1071868544.html
حاكم مدينة سيفاستوبول: الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرتين من دون طيار
حاكم مدينة سيفاستوبول: الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرتين من دون طيار
أكد حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوغاييف، اليوم الإثنين، أن طائرتين من دون طيار أسقطتا فوق البحر الأسود. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T21:02+0000
2023-01-02T21:02+0000
2023-01-02T21:02+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103709/30/1037093012_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_1e9beb6e64572d9a36508093f38330a1.jpg
سيمفيروبول - سبوتنيك. ووفق ما نشره رازفوغاييف عبر حسابه في موقع تليغرام، قال إن سقوط الطائرتين فوق البحر الأسود كان بالقرب من سيفاستوبول.وكان رازفوغاييف أشار في وقت سابق اليوم أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت أول طائرة مسيرة، وقال: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة أخرى من دون طيار فوق البحر. جيشنا يواصل صد الهجوم".في أكتوبر / تشرين الأول، شنت أوكرانيا هجومًا مكثفًا بطائرات من دون طيار على سفن تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول.طالع أيضا: اليابان تعتزم تزويد أوكرانيا بطائرات بدون طيار ومعدات حماية كيميائية
https://sputnikarabic.ae/20220827/وزارة-الدفاع-البريطانية-تعلن-تسليم-أوكرانيا-طائرات-بدون-طيار-للبحث-عن-الألغام-تحت-الماء-1066897268.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103709/30/1037093012_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_f8b2c1f314cb2acc7842782aab271cbc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
حاكم مدينة سيفاستوبول: الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرتين من دون طيار
تابعنا عبر
أكد حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوغاييف، اليوم الإثنين، أن طائرتين من دون طيار أسقطتا فوق البحر الأسود.
سيمفيروبول - سبوتنيك. ووفق ما نشره رازفوغاييف عبر حسابه في موقع تليغرام، قال إن سقوط الطائرتين
فوق البحر الأسود كان بالقرب من سيفاستوبول.
وكان رازفوغاييف أشار في وقت سابق اليوم أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت أول طائرة مسيرة، وقال: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة أخرى من دون طيار فوق البحر. جيشنا يواصل صد
الهجوم".
في أكتوبر / تشرين الأول، شنت أوكرانيا هجومًا مكثفًا بطائرات من دون طيار على سفن تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول.