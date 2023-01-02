عربي
https://sputnikarabic.ae/20230102/حاكم-مدينة-سيفاستوبول-الدفاع-الجوي-الروسي-أسقط-طائرتين-من-دون-طيار--1071868544.html
حاكم مدينة سيفاستوبول: الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرتين من دون طيار
حاكم مدينة سيفاستوبول: الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرتين من دون طيار
أكد حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوغاييف، اليوم الإثنين، أن طائرتين من دون طيار أسقطتا فوق البحر الأسود. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T21:02+0000
2023-01-02T21:02+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103709/30/1037093012_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_1e9beb6e64572d9a36508093f38330a1.jpg
سيمفيروبول - سبوتنيك. ووفق ما نشره رازفوغاييف عبر حسابه في موقع تليغرام، قال إن سقوط الطائرتين فوق البحر الأسود كان بالقرب من سيفاستوبول.وكان رازفوغاييف أشار في وقت سابق اليوم أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت أول طائرة مسيرة، وقال: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة أخرى من دون طيار فوق البحر. جيشنا يواصل صد الهجوم".في أكتوبر / تشرين الأول، شنت أوكرانيا هجومًا مكثفًا بطائرات من دون طيار على سفن تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول.طالع أيضا: اليابان تعتزم تزويد أوكرانيا بطائرات بدون طيار ومعدات حماية كيميائية
https://sputnikarabic.ae/20220827/وزارة-الدفاع-البريطانية-تعلن-تسليم-أوكرانيا-طائرات-بدون-طيار-للبحث-عن-الألغام-تحت-الماء-1066897268.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103709/30/1037093012_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_f8b2c1f314cb2acc7842782aab271cbc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

حاكم مدينة سيفاستوبول: الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرتين من دون طيار

21:02 GMT 02.01.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة بدون طيار
طائرة مسيرة بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوغاييف، اليوم الإثنين، أن طائرتين من دون طيار أسقطتا فوق البحر الأسود.
سيمفيروبول - سبوتنيك. ووفق ما نشره رازفوغاييف عبر حسابه في موقع تليغرام، قال إن سقوط الطائرتين فوق البحر الأسود كان بالقرب من سيفاستوبول.
Орион-Э/ Orion-E/أوريون-إيه - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
وزارة الدفاع البريطانية تعلن تسليم أوكرانيا طائرات بدون طيار للبحث عن الألغام تحت الماء
27 أغسطس 2022, 12:01 GMT
وكان رازفوغاييف أشار في وقت سابق اليوم أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت أول طائرة مسيرة، وقال: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة أخرى من دون طيار فوق البحر. جيشنا يواصل صد الهجوم".
في أكتوبر / تشرين الأول، شنت أوكرانيا هجومًا مكثفًا بطائرات من دون طيار على سفن تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول.
طالع أيضا: اليابان تعتزم تزويد أوكرانيا بطائرات بدون طيار ومعدات حماية كيميائية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала