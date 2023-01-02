https://sputnikarabic.ae/20230102/خلوصي-أكار-اليونان-تحاول-إظهار-خلافاتها-معنا-على-أنها-مشاكل-بين-تركيا-والناتو-1071844645.html

خلوصي أكار: اليونان تحاول إظهار خلافاتها معنا على أنها مشاكل بين تركيا والناتو

خلوصي أكار: اليونان تحاول إظهار خلافاتها معنا على أنها مشاكل بين تركيا والناتو

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الاثنين، إن أثينا تحاول إظهار خلافاتها مع أنقرة على أنها مشاكل لتركيا مع الناتو والولايات المتحدة. 02.01.2023, سبوتنيك عربي

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سبوتنيك. وأشار الوزير إلى أن تركيا واليونان تجريان مشاورات ثنائية حول إجراءات بناء الثقة والتعاون في الناتو، متهما أثينا بإفساد هذه الاجتماعات مؤخرا.وردا على وصف السياسيين اليونانيين لتركيا بأنها تهديد، قال الوزير إن أنقرة حليف موثوق به ولا تهدد أحدا.يذكر أنه في يوم الجمعة الماضي، حذر أكار اليونان من عواقب وخيمة إذا سلحت جزرا في بحر إيجه وإذا مدت حدوها البحرية، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، تخطط اليونان لتوسيع حدودها البحرية من 6 إلى 12 ميلًا جنوب وغرب جزيرة كريت، فيما تؤكد تركيا أنها لن تسمح لمياه اليونان بالتوسع حتى ميل واحد في بحر إيجه.وصرحت أنقرة سابقا أنها ستعتبر التوسع في المياه اليونانية سببا للحرب، وتؤكد أنقرة أنه إذا وسعت اليونان حدود مياهها الإقليمية، فإنها ستجور على المياه التركية وتحرم تركيا من الوصول إلى المياه الدولية، وستكون تركيا بذلك محاصرة في مياهها الإقليمية.

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