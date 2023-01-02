عربي
https://sputnikarabic.ae/20230102/خلوصي-أكار-اليونان-تحاول-إظهار-خلافاتها-معنا-على-أنها-مشاكل-بين-تركيا-والناتو-1071844645.html
خلوصي أكار: اليونان تحاول إظهار خلافاتها معنا على أنها مشاكل بين تركيا والناتو
خلوصي أكار: اليونان تحاول إظهار خلافاتها معنا على أنها مشاكل بين تركيا والناتو
قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الاثنين، إن أثينا تحاول إظهار خلافاتها مع أنقرة على أنها مشاكل لتركيا مع الناتو والولايات المتحدة. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T10:01+0000
2023-01-02T10:01+0000
أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104366/50/1043665071_0:231:2819:1817_1920x0_80_0_0_05add7898a03c37d48dac17c91dc424e.jpg
سبوتنيك. وأشار الوزير إلى أن تركيا واليونان تجريان مشاورات ثنائية حول إجراءات بناء الثقة والتعاون في الناتو، متهما أثينا بإفساد هذه الاجتماعات مؤخرا.وردا على وصف السياسيين اليونانيين لتركيا بأنها تهديد، قال الوزير إن أنقرة حليف موثوق به ولا تهدد أحدا.يذكر أنه في يوم الجمعة الماضي، حذر أكار اليونان من عواقب وخيمة إذا سلحت جزرا في بحر إيجه وإذا مدت حدوها البحرية، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، تخطط اليونان لتوسيع حدودها البحرية من 6 إلى 12 ميلًا جنوب وغرب جزيرة كريت، فيما تؤكد تركيا أنها لن تسمح لمياه اليونان بالتوسع حتى ميل واحد في بحر إيجه.وصرحت أنقرة سابقا أنها ستعتبر التوسع في المياه اليونانية سببا للحرب، وتؤكد أنقرة أنه إذا وسعت اليونان حدود مياهها الإقليمية، فإنها ستجور على المياه التركية وتحرم تركيا من الوصول إلى المياه الدولية، وستكون تركيا بذلك محاصرة في مياهها الإقليمية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104366/50/1043665071_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_a81eb791521102320cbc3487f8ebc8df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم

خلوصي أكار: اليونان تحاول إظهار خلافاتها معنا على أنها مشاكل بين تركيا والناتو

10:01 GMT 02.01.2023
© AP Photo / Burhan Ozbiliciوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الاثنين، إن أثينا تحاول إظهار خلافاتها مع أنقرة على أنها مشاكل لتركيا مع الناتو والولايات المتحدة.
سبوتنيك. وأشار الوزير إلى أن تركيا واليونان تجريان مشاورات ثنائية حول إجراءات بناء الثقة والتعاون في الناتو، متهما أثينا بإفساد هذه الاجتماعات مؤخرا.
وأضاف أكار أن أثينا تحاول عرض مشاكلها في العلاقات مع أنقرة "على أنها قضايا تركيا في علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بل أنها تستخدم تلك القضايا لإلهاء الناس عن الفضائح الداخلية"، على حد تعبيره.
وردا على وصف السياسيين اليونانيين لتركيا بأنها تهديد، قال الوزير إن أنقرة حليف موثوق به ولا تهدد أحدا.
يذكر أنه في يوم الجمعة الماضي، حذر أكار اليونان من عواقب وخيمة إذا سلحت جزرا في بحر إيجه وإذا مدت حدوها البحرية، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، تخطط اليونان لتوسيع حدودها البحرية من 6 إلى 12 ميلًا جنوب وغرب جزيرة كريت، فيما تؤكد تركيا أنها لن تسمح لمياه اليونان بالتوسع حتى ميل واحد في بحر إيجه.
وصرحت أنقرة سابقا أنها ستعتبر التوسع في المياه اليونانية سببا للحرب، وتؤكد أنقرة أنه إذا وسعت اليونان حدود مياهها الإقليمية، فإنها ستجور على المياه التركية وتحرم تركيا من الوصول إلى المياه الدولية، وستكون تركيا بذلك محاصرة في مياهها الإقليمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала