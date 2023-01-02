https://sputnikarabic.ae/20230102/رئيس-مجلس-النواب-اللبناني-يستقبل-وزير-الدفاع-الفرنسي-1071855700.html
رئيس مجلس النواب اللبناني يستقبل وزير الدفاع الفرنسي
رئيس مجلس النواب اللبناني يستقبل وزير الدفاع الفرنسي
استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري في مقره بعين التينة وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق له. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T14:30+0000
2023-01-02T14:30+0000
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لبنان
العالم العربي
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ووفقا لما أكده موقع النشرة فإن لوكورنو زار بري بحضور السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو.واستعرض الجانبان خلال اللقاء "الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين".وكان وزير الدفاع الفرنسي قد وصل إلى لبنان في الـ30 من ديسمبر/ كانون الأول في زيارة تنتهي اليوم الإثنين، ووصفت الزيارة بحسب بيان صدر عن السفارة الفرنسية في لبنان بأنها "لتأكيد الدعم الفرنسي للقوات المسلحة اللبنانية، كما أن لها دلالة أبعد من ذلك إذ تشير إلى تمسك فرنسا بنهوض لبنانيشار إلى أن لبنان يعاني من شغورا في منصب رئيس الجمهورية، وذلك على إثر انتهاء ولاية الرئيس السابق العماد ميشيل عون، وفشل مجلس النواب في عشر مرات متتالية في انتخاب رئيس آخر.لكن دعوة بري لم تلق قبولا بين مختلف الاطياف السياسية، الأمر الذي فسره خبراء بأنه تغليب للمصالح لاطائفية والحزبية الضيقة على حساب لبنان الدولة.طالع أيضا: بعد سحب بري دعوته للحوار... هل ينجح لبنان في انتخاب الرئيس ومن يمكنه التدخل لمنع الفراغ؟
https://sputnikarabic.ae/20221231/رئيس-مجلس-النواب-اللبناني-البلد-على-نار-ولا-بد-من-انتخاب-رئيس-للجمهورية-ولن-أدعو-لحوار-جديد-1071785452.html
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لبنان, العالم العربي
رئيس مجلس النواب اللبناني يستقبل وزير الدفاع الفرنسي
14:30 GMT 02.01.2023 (تم التحديث: 14:33 GMT 02.01.2023) تابعنا عبر
استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري في مقره بعين التينة وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق له.
ووفقا لما أكده
موقع النشرة فإن لوكورنو زار بري بحضور السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو.
31 ديسمبر 2022, 09:08 GMT
واستعرض الجانبان خلال اللقاء "الأوضاع العامة في لبنان
والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين".
وكان وزير الدفاع الفرنسي قد وصل إلى لبنان في الـ30 من ديسمبر/ كانون الأول في زيارة تنتهي اليوم الإثنين، ووصفت الزيارة بحسب بيان صدر عن السفارة الفرنسية في لبنان بأنها "لتأكيد الدعم الفرنسي للقوات المسلحة اللبنانية، كما أن لها دلالة أبعد من ذلك إذ تشير إلى تمسك فرنسا بنهوض لبنان
يشار إلى أن لبنان يعاني من شغورا في منصب رئيس الجمهورية، وذلك على إثر انتهاء ولاية الرئيس السابق العماد ميشيل عون، وفشل مجلس النواب في عشر مرات متتالية في انتخاب رئيس آخر.
وكان بري بوصفه رئيسا لمجلس النواب اللبناني، قد دعا مرتين لحوار بين القوى الوطنية اللبنانية، مؤكدا أن التوافق هو كلمة السر في نجاح البرلمان في انتخاب رئيس جديد.
لكن دعوة بري لم تلق قبولا بين مختلف الاطياف السياسية، الأمر الذي فسره خبراء بأنه تغليب للمصالح لاطائفية والحزبية الضيقة على حساب لبنان الدولة.