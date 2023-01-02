https://sputnikarabic.ae/20230102/سفير-قطر-لدى-روسيا-يثمن-التعاون-الروسي-القطري-في-مجال-استضافة-كأس-العالم-1071842567.html

سفير قطر لدى روسيا يثمن التعاون الروسي القطري في مجال استضافة كأس العالم

سفير قطر لدى روسيا يثمن التعاون الروسي القطري في مجال استضافة كأس العالم

أثنى سفير دولة قطر لدى روسيا الاتحادية، الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، على التعاون الروسي القطري في مجال تنظيم كأس العالم بكرة القدم والاستفادة من التجربة الروسية... 02.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-02T08:34+0000

2023-01-02T08:34+0000

2023-01-02T09:05+0000

العالم العربي

سفير قطر لدى روسيا

ملاعب كأس العالم

قطر

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وقال السفير في حديث لوكالة "سبوتنيك": "رغم التحديات الكبيرة تمكنت دولة قطر من أن تنجح، وأثبتت للعالم كله أن الدول العربية والإسلامية قادرة على تنظيم فعاليات عالمية بهذا الحجم، بالنسبة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي استضفناها في دولة قطر، فهي حقيقة كانت استثنائية في جميع مراحلها وكل جوانبها. قبل كل شيء أشير إلى أنها أول مرة تستضيف فيها دولة عربية، إسلامية، وشرق أوسطية حدثاً رياضياً عالمياً بهذا المستوى".واعتبر آل ثاني، أن هذه البطولة ونوه السفير إلى أنه "لا يمكننا تجاهل مستوى التنظيم العالي لاستقبال المشجعين والضيوف. أكثر من 3.5 مليون مشجع وضيف جاؤوا من مختلف بقاع العالم لمشاهدة المباريات. والحمد لله عبر الجميع عن تقديرهم العالي لمستوى التنظيم، وتحدث مشجعون من مختلف الدول عن مشاهدات مميزة رائعة خلال تواجدهم في دولة قطر".واعتبر السفير أنه "قبل كل شيء، أثبتنا للعالم أننا قادرون على تنظيم واستضافة فعاليات عالمية كبرى. وأن أي دولة قادرة على القيام بمثل هذا العمل إن توفرت لها الظروف، وأن استضافة هذه الفعاليات لم يعد حكراً على دول معينة".وأضاف آل ثاني: "البطولة سمحت لملايين المواطنين من مختلف دول العالم بأن يتعرفوا بأنفسهم على واقع الحياة في بلدنا، وبالتالي بأن تتشكل لديهم رؤية واقعية، ليست كتلك التي يروجها بعض الإعلام، عن نمط الحياة في المجتمعات والدول العربية والإسلامية".وبحسب السفير، "لا شك بأن استضافة دولة قطر البطولة ستساهم في تنشيط السياحة. إذ تعرف الملايين على الفرص والإمكانيات السياحية في دولة قطر. كثيرون من المشجعين وضيوف البطولة أعربوا عن رغبتهم بالعودة للسياحة في بلدنا".وبخصوص تغطية وسائل الإعلام الروسية للبطولة، اعتبر السفير، أن " وسائل الإعلام الروسية قدمت تغطية جيدة للبطولة، تميزت التغطية بالموضوعية".

https://sputnikarabic.ae/20221228/قطر-تتحدث-عن-الدبلوماسية-الرياضية-في-قاعات-الأمم-المتحدة-خلال-المونديال-1071705573.html

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العالم العربي, سفير قطر لدى روسيا, ملاعب كأس العالم, قطر