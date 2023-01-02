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سوريا.. خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة ومقتل عسكريين اثنين جراء العدوان الإسرائيلي
سوريا.. خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة ومقتل عسكريين اثنين جراء العدوان الإسرائيلي
نقل مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الاثنين، عن مصدر عسكري سوري قوله إن عسكريين اثنين قتلا جراء العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وأضاف المصدر، "حوالي الساعة 2:00 من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه، وأدى العدوان إلى استشهاد عسكريين اثنين".وتابع المصدر، أن جنديين آخرين أصيبا بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".وأضافت، أن العدوان الإسرائيلي استهدف بشكل خاص المدرج الرئيسي للمطار، كما تضرر عدد من الأجهزة والملحقات اللوجستية في المطار.وأكدت المصادر، أن الفرق الفنية بدأت على الفور بحصر الأضرار تمهيدا للبدء بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لإعادة المطار إلى الخدمة.ويعد العدوان الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق الأول خلال العام الجاري 2023، حيث كان آخر هجوم شنته إسرائيل على سوريا بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول المنصرم.
https://sputnikarabic.ae/20230101/-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-الأجواء-الجنوبية-للعاصمة-دمشق-1071837287.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
سوريا.. خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة ومقتل عسكريين اثنين جراء العدوان الإسرائيلي
00:16 GMT 02.01.2023 (تم التحديث: 00:22 GMT 02.01.2023) تابعنا عبر
نقل مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الاثنين، عن مصدر عسكري سوري قوله إن عسكريين اثنين قتلا جراء العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي.
وأضاف المصدر، "حوالي الساعة 2:00 من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ
من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه، وأدى العدوان إلى استشهاد عسكريين اثنين".
وتابع المصدر، أن جنديين آخرين أصيبا بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
وكشفت مصادر سورية لـ "سبوتنيك"، عن أن مطار دمشق الدولي خرج عن الخدمة جراء استهدافه بصواريخ إسرائيلية فجر اليوم، وأسفر عن تضرر بعض مرافقه.
وأضافت، أن العدوان الإسرائيلي استهدف بشكل خاص المدرج الرئيسي للمطار، كما تضرر عدد من الأجهزة والملحقات اللوجستية في المطار.
وأكدت المصادر، أن الفرق الفنية بدأت على الفور بحصر الأضرار تمهيدا للبدء بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لإعادة المطار إلى الخدمة.
ويعد العدوان الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق الأول خلال العام الجاري 2023، حيث كان آخر هجوم شنته إسرائيل على سوريا بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول المنصرم.