https://sputnikarabic.ae/20230102/صندوق-النقد-الدولي-ثلث-الاقتصاد-العالمي-سيتضرر-بفعل-الركود-هذا-العام-1071851291.html
صندوق النقد الدولي: ثلث الاقتصاد العالمي سيتضرر بفعل الركود هذا العام
صندوق النقد الدولي: ثلث الاقتصاد العالمي سيتضرر بفعل الركود هذا العام
قالت رئيسة صندوق النقد الدولي إن ثلث الاقتصاد العالمي سيتضرر من الركود هذا العام، حيث حذرت من أن العالم يواجه عاما "أصعب" مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T13:09+0000
2023-01-02T13:09+0000
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ذكرت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين تتباطأ جميعها في وقت واحد.وأضافت جورجيفا في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية في مقابلة بثت مساء الأحد: "نتوقع أن يكون ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود. نصف الاتحاد الأوروبي سيكون في حالة ركود هذا العام".خفض صندوق النقد الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول، توقعاته لعام 2023 للنمو الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى استمرار الضغط الناجم عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية.وقالت جورجيفا إن الانتشار السريع لفيروس كورونا في الصين الآن، بعد أن تخلت الحكومة عن سياسة الاحتواء الصارمة، يعني أن البلاد تواجه ضربة اقتصادية جديدة على المدى القصير.وأضافت: "في الشهرين المقبلين، سيكون الأمر صعبا على الصين، وسيكون التأثير على النمو الصيني سلبيا، وسيكون التأثير على المنطقة سلبيا، وسيكون التأثير على النمو العالمي سلبيا".وأردفت أنه لأول مرة منذ 40 عاما، من المرجح أن يكون النمو السنوي للصين يعادل أو أقل من النمو العالمي، مما يعني أنه قد يجر النشاط الاقتصادي العالمي بدلا من دفعه.وتشير تعليقاتها إلى أن صندوق النقد الدولي من المرجح أن يخفض قريبا توقعاته الاقتصادية لعام 2023 مرة أخرى. وعادة ما تنشر توقعات محدثة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، والذي سيعقد في وقت لاحق من هذا الشهر.قالت جورجيفا إنه من المرجح أن تنجو الولايات المتحدة من أسوأ مراحل الانكماش الاقتصادي، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى سوق العمل القوي لديها.
https://sputnikarabic.ae/20221228/هل-يضع-عام-2023-حدا-لأزمة-التضخم-المفرط؟-وإلى-أين-يتجه-الاقتصاد-العالمي؟-1071695353.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, اقتصاد, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, اقتصاد, العالم
صندوق النقد الدولي: ثلث الاقتصاد العالمي سيتضرر بفعل الركود هذا العام
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قالت رئيسة صندوق النقد الدولي إن ثلث الاقتصاد العالمي سيتضرر من الركود هذا العام، حيث حذرت من أن العالم يواجه عاما "أصعب" مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة.
ذكرت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين تتباطأ جميعها في وقت واحد.
وأضافت جورجيفا في مقابلة مع شبكة
"سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية في مقابلة بثت مساء الأحد: "نتوقع أن يكون ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود. نصف الاتحاد الأوروبي سيكون في حالة ركود هذا العام".
خفض صندوق النقد الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول، توقعاته لعام 2023 للنمو الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى استمرار الضغط الناجم عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية.
28 ديسمبر 2022, 11:56 GMT
وقالت جورجيفا إن الانتشار السريع لفيروس كورونا في الصين الآن، بعد أن تخلت الحكومة عن سياسة الاحتواء الصارمة، يعني أن البلاد تواجه ضربة اقتصادية جديدة على المدى القصير.
وأضافت: "في الشهرين المقبلين، سيكون الأمر صعبا على الصين، وسيكون التأثير على النمو الصيني سلبيا، وسيكون التأثير على المنطقة سلبيا، وسيكون التأثير على النمو العالمي سلبيا".
وأردفت أنه لأول مرة منذ 40 عاما، من المرجح أن يكون النمو السنوي للصين يعادل أو أقل من النمو العالمي، مما يعني أنه قد يجر النشاط الاقتصادي العالمي
بدلا من دفعه.
وتشير تعليقاتها إلى أن صندوق النقد الدولي من المرجح أن يخفض قريبا توقعاته الاقتصادية لعام 2023 مرة أخرى. وعادة ما تنشر توقعات محدثة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، والذي سيعقد في وقت لاحق من هذا الشهر.
قالت جورجيفا إنه من المرجح أن تنجو الولايات المتحدة من أسوأ مراحل الانكماش الاقتصادي، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى سوق العمل القوي لديها.