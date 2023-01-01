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https://sputnikarabic.ae/20230101/صندوق-النقد-الدولي-الدول-الأوروبية-تواجه-شتاء-قاسيا-باستغنائها-عن-الطاقة-الروسية-1071828527.html
صندوق النقد الدولي: الدول الأوروبية تواجه "شتاء قاسيا" باستغنائها عن الطاقة الروسية
صندوق النقد الدولي: الدول الأوروبية تواجه "شتاء قاسيا" باستغنائها عن الطاقة الروسية
صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، أن الدول الأوروبية التي تسعى لتحقيق الاستقلال عن روسيا في مسألة إمدادات الطاقة تواجه "شتاء قاسيا"... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T16:42+0000
2023-01-01T16:42+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأضاف غورغيفا في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" اليوم الأحد: "نقطة أخرى جديرة بالملاحظة، لقد تبين أن العالم في الواقع أصبح أكثر مرونة مما كنا نخشاه في بداية العام، إننا نراقب رد فعل أوروبا على صدمة الطاقة ونرى أن أوروبا تتجه حقًا نحو الاستقلال عن الإمدادات الروسية".وقالت غورغيفا إن "الشتاء القارس قادم وربما يكون الشتاء القادم أشد قسوة لكن الاستقلال عن إمدادات الطاقة من روسيا سيحدث".أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأحد أن "المملكة المتحدة توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي".وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: "اليوم، أوقفت المملكة المتحدة جميع واردات الغاز الطبيعي الروسي المسال".
https://sputnikarabic.ae/20221231/شولتس-يحث-الألمان-على-مواصلة-توفير-الطاقة-في-العام-الجديد-2023-1071794868.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

صندوق النقد الدولي: الدول الأوروبية تواجه "شتاء قاسيا" باستغنائها عن الطاقة الروسية

16:42 GMT 01.01.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivaisصندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، أن الدول الأوروبية التي تسعى لتحقيق الاستقلال عن روسيا في مسألة إمدادات الطاقة تواجه "شتاء قاسيا" هذا العام، وقد تكون فترة الشتاء المقبل أكثر صعوبة.
وأضاف غورغيفا في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" اليوم الأحد: "نقطة أخرى جديرة بالملاحظة، لقد تبين أن العالم في الواقع أصبح أكثر مرونة مما كنا نخشاه في بداية العام، إننا نراقب رد فعل أوروبا على صدمة الطاقة ونرى أن أوروبا تتجه حقًا نحو الاستقلال عن الإمدادات الروسية".
وقالت غورغيفا إن "الشتاء القارس قادم وربما يكون الشتاء القادم أشد قسوة لكن الاستقلال عن إمدادات الطاقة من روسيا سيحدث".
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
شولتس يحث الألمان على مواصلة توفير الطاقة في العام الجديد 2023
أمس, 14:26 GMT
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأحد أن "المملكة المتحدة توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي".
وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: "اليوم، أوقفت المملكة المتحدة جميع واردات الغاز الطبيعي الروسي المسال".
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