https://sputnikarabic.ae/20230102/قناة-السويس-تعلن-تحقيق-عائد-قياسي-في-نهاية-2022-1071856642.html
قناة السويس تعلن تحقيق "عائد قياسي" في نهاية 2022
قناة السويس تعلن تحقيق "عائد قياسي" في نهاية 2022
أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، عن تحقيق القناة "عائدا قياسيا"، مع نهاية العام المنصرم 2022. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T15:00+0000
2023-01-02T15:00+0000
2023-01-02T15:00+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102652/40/1026524082_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_660867d55976a1959eb64c3db2c409a0.jpg
وأشار ربيع خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن "القناة حققت عائدا قياسيا بنهاية العام الماضي، ما يقارب لحوالي 8 مليارات دولار، بنسبة زيادة 25 بالمائة عن عام 2021، وذلك بسبب حفر قناة السويس الجديدة، والجهود المستمرة لتفيد مراحل استراتيجية تطوير القناة، مما انعكس على زيادة محصلة قدرتها"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.كما بين الفريق أسامة ربيع أن تحقيق قناة السويس للعائد القياسي مع نهاية 2022 يعود إلى زيادة عدد السفن العابرة من خلالها إلى 23853، مقارنة بـ20694 سفينة في 2021، و18830 سفينة عابرة في عام 2020.وخلال الاجتماع، استعرض رئيس هيئة قناة السويس "جهود تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بطول 40 كم، والتي تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي لها، وذلك لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة للقناة".من ناحيته، وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه برئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، "بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بكافة عناصرها، وذلك لتعزيز مكانتها المتفردة كممر مائي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية، وكأحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني".
https://sputnikarabic.ae/20221226/السيسي-صندوق-قناة-السويس-يتمتع-بحصانة-قانونية-ولن-يستطيع-أحد-أخذ-جنيه-منه-1071605946.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102652/40/1026524082_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_3a52652ca9fb83f3acbebd7f61a1aff5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
قناة السويس تعلن تحقيق "عائد قياسي" في نهاية 2022
تابعنا عبر
أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، عن تحقيق القناة "عائدا قياسيا"، مع نهاية العام المنصرم 2022.
وأشار ربيع خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن "القناة حققت عائدا قياسيا بنهاية العام الماضي، ما يقارب لحوالي 8 مليارات دولار، بنسبة زيادة 25 بالمائة عن عام 2021، وذلك بسبب حفر قناة السويس الجديدة، والجهود المستمرة لتفيد مراحل استراتيجية تطوير القناة، مما انعكس على زيادة محصلة قدرتها"، وفقا لبيان
من الرئاسة المصرية.
كما بين الفريق أسامة ربيع أن تحقيق قناة السويس للعائد القياسي مع نهاية 2022 يعود إلى زيادة عدد السفن العابرة من خلالها إلى 23853، مقارنة بـ20694 سفينة في 2021، و18830 سفينة عابرة في عام 2020.
26 ديسمبر 2022, 09:52 GMT
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس هيئة قناة السويس "جهود تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بطول 40 كم، والتي تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي لها، وذلك لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة للقناة".
من ناحيته، وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه برئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، "بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بكافة عناصرها، وذلك لتعزيز مكانتها المتفردة كممر مائي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية، وكأحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني".