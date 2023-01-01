https://sputnikarabic.ae/20230101/وزارة-دفاع-كوريا-الجنوبية-تحذر-من-نهاية-نظام-جارتها-الشمالية-في-حال-قيامها-بأي-محاولة-نووية-1071812172.html
وزارة دفاع كوريا الجنوبية تحذر من "نهاية" نظام جارتها الشمالية في حال قيامها بأي محاولة نووية
وزارة دفاع كوريا الجنوبية تحذر من "نهاية" نظام جارتها الشمالية في حال قيامها بأي محاولة نووية
حذرت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، من أن أي محاولة من جانب جارتها الشمالية لاستخدام الأسلحة النووية ستؤدي إلى "نهاية" نظامها. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T08:14+0000
2023-01-01T08:14+0000
2023-01-01T08:14+0000
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وقالت الوزارة في بيان صحفي: "نحذر بشدة من أنه إذا حاولت كوريا الشمالية استخدام أسلحة نووية، فإن ذلك سيؤدي إلى نهاية نظام كيم جونغ أون"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وحثت وزارة الدفاع في سيئول كوريا الشمالية على التوقف الفوري عن تطويرها النووي، والعودة إلى مسار نزع السلاح النووي، كما دعتها إلى أن تدرك بوضوح أن مثل هذا التصحيح في المسار سيكون "السبيل الوحيد" لتحسين معيشة شعبها.ويتألف النظام الثلاثي المحاور من العقاب الشامل والانتقام الكوري، وهي خطة تشغيلية لإعاقة القيادة الكورية الشمالية أثناء صراع كبير، ومنصة الضربة الوقائية "Kill Chain"، وأخيرا نظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري.وقالت الوزارة: "سيبني جيشنا وضعية الاستعداد العسكري للرد بشدة على أي استفزازات متكافئة أو غير متكافئة من كوريا الشمالية على أساس العزم على عدم التردد حتى في خوض الحرب".ويأتي تحذير كوريا الجنوبية بعد أن دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى زيادة "هائلة" في ترسانتها النووية.ووجّه كيم دعوته خلال الاجتماع العام الأخير للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، حيث كررت كوريا الشمالية دفعها لتعزيز قدرات الأسلحة النووية، مع تسمية الجنوب بـ"عدونا بلا شك".
https://sputnikarabic.ae/20221228/رئيس-كوريا-الجنوبية-يوجه-برد-انتقامي-ضد-أي-استفزازات-من-جانب-كوريا-الشمالية-1071684022.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم
وزارة دفاع كوريا الجنوبية تحذر من "نهاية" نظام جارتها الشمالية في حال قيامها بأي محاولة نووية
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حذرت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، من أن أي محاولة من جانب جارتها الشمالية لاستخدام الأسلحة النووية ستؤدي إلى "نهاية" نظامها.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: "نحذر بشدة من أنه إذا حاولت كوريا الشمالية استخدام أسلحة نووية، فإن ذلك سيؤدي إلى نهاية نظام كيم جونغ أون"، وفقا لوكالة
"يونهاب" الكورية.
وحثت وزارة الدفاع في سيئول كوريا الشمالية على التوقف الفوري عن تطويرها النووي، والعودة إلى مسار نزع السلاح النووي، كما دعتها إلى أن تدرك بوضوح أن مثل هذا التصحيح في المسار سيكون "السبيل الوحيد" لتحسين معيشة شعبها.
28 ديسمبر 2022, 07:57 GMT
كما شددت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية على أنها ستردع وسترد على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، من خلال تعزيز نظامها الدفاعي "ثلاثي المحاور" "بشكل كبير".
ويتألف النظام الثلاثي المحاور من العقاب الشامل والانتقام الكوري، وهي خطة تشغيلية لإعاقة القيادة الكورية الشمالية أثناء صراع كبير، ومنصة الضربة الوقائية "Kill Chain"، وأخيرا نظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري.
وقالت الوزارة: "سيبني جيشنا وضعية الاستعداد العسكري للرد بشدة على أي استفزازات متكافئة أو غير متكافئة من كوريا الشمالية على أساس العزم على عدم التردد حتى في خوض الحرب".
ويأتي تحذير كوريا الجنوبية بعد أن دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى زيادة "هائلة" في ترسانتها النووية
.
ووجّه كيم دعوته خلال الاجتماع العام الأخير للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، حيث كررت كوريا الشمالية دفعها لتعزيز قدرات الأسلحة النووية، مع تسمية الجنوب بـ"عدونا بلا شك".