عربي
https://sputnikarabic.ae/20230101/وزارة-دفاع-كوريا-الجنوبية-تحذر-من-نهاية-نظام-جارتها-الشمالية-في-حال-قيامها-بأي-محاولة-نووية-1071812172.html
وزارة دفاع كوريا الجنوبية تحذر من "نهاية" نظام جارتها الشمالية في حال قيامها بأي محاولة نووية
وزارة دفاع كوريا الجنوبية تحذر من "نهاية" نظام جارتها الشمالية في حال قيامها بأي محاولة نووية
حذرت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، من أن أي محاولة من جانب جارتها الشمالية ‏لاستخدام الأسلحة النووية ستؤدي إلى "نهاية" نظامها.‏ 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T08:14+0000
2023-01-01T08:14+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/01/1071812008_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_4ae87ef70b6a4efce6187c56852a318d.jpg
وقالت الوزارة في بيان صحفي: "نحذر بشدة من أنه إذا حاولت كوريا الشمالية استخدام أسلحة نووية، فإن ذلك سيؤدي إلى نهاية نظام كيم جونغ أون"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وحثت وزارة الدفاع في سيئول كوريا الشمالية على التوقف الفوري عن تطويرها النووي، والعودة إلى مسار نزع السلاح النووي، كما دعتها إلى أن تدرك بوضوح أن مثل هذا التصحيح في المسار سيكون "السبيل الوحيد" لتحسين معيشة شعبها.ويتألف النظام الثلاثي المحاور من العقاب الشامل والانتقام الكوري، وهي خطة تشغيلية لإعاقة القيادة الكورية الشمالية أثناء صراع كبير، ومنصة الضربة الوقائية "Kill Chain"، وأخيرا نظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري.وقالت الوزارة: "سيبني جيشنا وضعية الاستعداد العسكري للرد بشدة على أي استفزازات متكافئة أو غير متكافئة من كوريا الشمالية على أساس العزم على عدم التردد حتى في خوض الحرب".ويأتي تحذير كوريا الجنوبية بعد أن دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى زيادة "هائلة" في ترسانتها النووية.ووجّه كيم دعوته خلال الاجتماع العام الأخير للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، حيث كررت كوريا الشمالية دفعها لتعزيز قدرات الأسلحة النووية، مع تسمية الجنوب بـ"عدونا بلا شك".
https://sputnikarabic.ae/20221228/رئيس-كوريا-الجنوبية-يوجه-برد-انتقامي-ضد-أي-استفزازات-من-جانب-كوريا-الشمالية-1071684022.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/01/1071812008_164:0:1472:981_1920x0_80_0_0_c28e80a04a218eea79245025f6dcb8a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم

وزارة دفاع كوريا الجنوبية تحذر من "نهاية" نظام جارتها الشمالية في حال قيامها بأي محاولة نووية

08:14 GMT 01.01.2023
© AFP 2022 / JEON HEON-KYUNجنود في جيش كوريا الجنوبية
جنود في جيش كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
جنود في جيش كوريا الجنوبية
© AFP 2022 / JEON HEON-KYUN
تابعنا عبرTelegram
حذرت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، من أن أي محاولة من جانب جارتها الشمالية ‏لاستخدام الأسلحة النووية ستؤدي إلى "نهاية" نظامها.‏
وقالت الوزارة في بيان صحفي: "نحذر بشدة من أنه إذا حاولت كوريا الشمالية استخدام أسلحة نووية، فإن ذلك سيؤدي إلى نهاية نظام كيم جونغ أون"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وحثت وزارة الدفاع في سيئول كوريا الشمالية على التوقف الفوري عن تطويرها النووي، والعودة إلى مسار نزع السلاح النووي، كما دعتها إلى أن تدرك بوضوح أن مثل هذا التصحيح في المسار سيكون "السبيل الوحيد" لتحسين معيشة شعبها.
رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، 10 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
رئيس كوريا الجنوبية يوجه برد انتقامي ضد أي استفزازات من جانب كوريا الشمالية
28 ديسمبر 2022, 07:57 GMT
كما شددت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية على أنها ستردع وسترد على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، من خلال تعزيز نظامها الدفاعي "ثلاثي المحاور" "بشكل كبير".
ويتألف النظام الثلاثي المحاور من العقاب الشامل والانتقام الكوري، وهي خطة تشغيلية لإعاقة القيادة الكورية الشمالية أثناء صراع كبير، ومنصة الضربة الوقائية "Kill Chain"، وأخيرا نظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري.
وقالت الوزارة: "سيبني جيشنا وضعية الاستعداد العسكري للرد بشدة على أي استفزازات متكافئة أو غير متكافئة من كوريا الشمالية على أساس العزم على عدم التردد حتى في خوض الحرب".
ويأتي تحذير كوريا الجنوبية بعد أن دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى زيادة "هائلة" في ترسانتها النووية.
ووجّه كيم دعوته خلال الاجتماع العام الأخير للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، حيث كررت كوريا الشمالية دفعها لتعزيز قدرات الأسلحة النووية، مع تسمية الجنوب بـ"عدونا بلا شك".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала