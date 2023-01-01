https://sputnikarabic.ae/20230101/وزارة-دفاع-كوريا-الجنوبية-تحذر-من-نهاية-نظام-جارتها-الشمالية-في-حال-قيامها-بأي-محاولة-نووية-1071812172.html

وزارة دفاع كوريا الجنوبية تحذر من "نهاية" نظام جارتها الشمالية في حال قيامها بأي محاولة نووية

وزارة دفاع كوريا الجنوبية تحذر من "نهاية" نظام جارتها الشمالية في حال قيامها بأي محاولة نووية

حذرت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، من أن أي محاولة من جانب جارتها الشمالية ‏لاستخدام الأسلحة النووية ستؤدي إلى "نهاية" نظامها.‏ 01.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-01T08:14+0000

2023-01-01T08:14+0000

2023-01-01T08:14+0000

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/01/1071812008_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_4ae87ef70b6a4efce6187c56852a318d.jpg

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "نحذر بشدة من أنه إذا حاولت كوريا الشمالية استخدام أسلحة نووية، فإن ذلك سيؤدي إلى نهاية نظام كيم جونغ أون"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وحثت وزارة الدفاع في سيئول كوريا الشمالية على التوقف الفوري عن تطويرها النووي، والعودة إلى مسار نزع السلاح النووي، كما دعتها إلى أن تدرك بوضوح أن مثل هذا التصحيح في المسار سيكون "السبيل الوحيد" لتحسين معيشة شعبها.ويتألف النظام الثلاثي المحاور من العقاب الشامل والانتقام الكوري، وهي خطة تشغيلية لإعاقة القيادة الكورية الشمالية أثناء صراع كبير، ومنصة الضربة الوقائية "Kill Chain"، وأخيرا نظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري.وقالت الوزارة: "سيبني جيشنا وضعية الاستعداد العسكري للرد بشدة على أي استفزازات متكافئة أو غير متكافئة من كوريا الشمالية على أساس العزم على عدم التردد حتى في خوض الحرب".ويأتي تحذير كوريا الجنوبية بعد أن دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى زيادة "هائلة" في ترسانتها النووية.ووجّه كيم دعوته خلال الاجتماع العام الأخير للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، حيث كررت كوريا الشمالية دفعها لتعزيز قدرات الأسلحة النووية، مع تسمية الجنوب بـ"عدونا بلا شك".

https://sputnikarabic.ae/20221228/رئيس-كوريا-الجنوبية-يوجه-برد-انتقامي-ضد-أي-استفزازات-من-جانب-كوريا-الشمالية-1071684022.html

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم