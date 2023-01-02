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للمرة الثانية خلال شهر.. زلزال قوي يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية
للمرة الثانية خلال شهر.. زلزال قوي يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 5.4 ريختر ضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T03:05+0000
2023-01-02T03:05+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشارت الهيئة إلى، أن الزلزال وقع على بعد 15 كيلومترا جنوب شرقي منطقة ريو دل بولاية كاليفورنيا الأمريكية وعلى عمق 27.8 كيلومتر، وهي منطقة لا تزال تتعافى من آثار زلزال قوي وقع الشهر الماضي.كانت المنطقة ذاتها، الواقعة في مقاطعة هامبولت، تعرضت لزلزال بلغت شدته 6.4 درجة في 20 ديسمبر/كانون الأول، مما أدى لتدمير منازل وطرق وتعطيل مرافق وانقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن الآلاف من السكان.وقع الزلزال في تمام الساعة (18.35 بتوقيت غرينتش 21:35 بتوقيت موسكو).ولم ترد المعلومات عن أي ضحايا أو أضرار مادية بعد.
https://sputnikarabic.ae/20221230/مشاهد-من-الفضاء-لعمل-أحدث-أقمار-ناسا-الفضائية-1071763522.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

للمرة الثانية خلال شهر.. زلزال قوي يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

03:05 GMT 02.01.2023
© AP Photo / Godofredo A. Vásquezزلزال في ريو ديل، كاليفورنيا، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
زلزال في ريو ديل، كاليفورنيا، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Godofredo A. Vásquez
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 5.4 ريختر ضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وأشارت الهيئة إلى، أن الزلزال وقع على بعد 15 كيلومترا جنوب شرقي منطقة ريو دل بولاية كاليفورنيا الأمريكية وعلى عمق 27.8 كيلومتر، وهي منطقة لا تزال تتعافى من آثار زلزال قوي وقع الشهر الماضي.
كانت المنطقة ذاتها، الواقعة في مقاطعة هامبولت، تعرضت لزلزال بلغت شدته 6.4 درجة في 20 ديسمبر/كانون الأول، مما أدى لتدمير منازل وطرق وتعطيل مرافق وانقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن الآلاف من السكان.
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
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30 ديسمبر 2022, 11:53 GMT
وقع الزلزال في تمام الساعة (18.35 بتوقيت غرينتش 21:35 بتوقيت موسكو).
ولم ترد المعلومات عن أي ضحايا أو أضرار مادية بعد.
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