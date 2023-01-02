https://sputnikarabic.ae/20230102/ناسا-تحذر-من-استحواذ-الصين-على-مناطق-أكثر-ثراءا-بالموارد-في-القمر-خلال-العامين-المقبلين-1071845833.html
"ناسا" تحذر من استحواذ الصين على مناطق أكثر ثراءا بالموارد في القمر خلال العامين المقبلين
"ناسا" تحذر من استحواذ الصين على مناطق أكثر ثراءا بالموارد في القمر خلال العامين المقبلين
حذر مدير وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية، بيل نيسلون، من أن السباق إلى القمر بين أمريكا والصين أصبح تنافسيا بشكل متزايد، بل ومن الممكن أن يحسم العامان المقبلان... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T10:28+0000
2023-01-02T10:28+0000
2023-01-02T10:28+0000
مجتمع
منوعات
ناسا
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وتوقع نيسلون أنه في حال انتصار الصين، فإن هذا قد يؤدي إلى مطالبتها بملكية مساحات شاسعة من القمر تضم أكثر المناطق ثراءا بالموارد، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.وقال: "ما أقوله هو أمر واقع وحقيقة، نحن في سباق فضاء، وكذلك من الصحيح أن نحذر أنه من الأفضل أن نحرص على عدم وصول الصينيين إلى مكان على القمر تحت ستار البحث العلمي، وليس خارج نطاق الاحتمالات أن يقولون لنا "ابتعدوا نحن هنا، وهذه هي منطقتنا".ويتضمن برنامج الفضاء الصيني، الإطلاق الأخير لمحطة فضائية جديدة، كما صرحت بكين بأنها تأمل في إنزال رواد فضائها على القمر بحلول نهاية العقد الحالي.وفي الشهر الماضي، حددت الحكومة الصينية خططها لمزيد من المشاريع الطموحة، مثل تطوير البنية التحتية للفضاء، وإنشاء نظام إدارة الفضاء، بحسب "بوليتيكو".وفي المقابل، تعمل "ناسا" على خط "أرتيمس" للبعثات القمرية، وفي 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سقطت مركبة "أوريون" الفضائية التابعة لها بأمان في المحيط الهادئ، مما أدى إلى إنهاء مهمة "أرتيمس 1"، والتي تم تصميمها لإعادة الناس إلى القمر في غضون بضع سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20221206/عينات-تجريبية-علمية-تعود-من-محطة-الفضاء-الصينية-إلى-الأرض-منها-أرز-1070917808.html
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منوعات, ناسا
"ناسا" تحذر من استحواذ الصين على مناطق أكثر ثراءا بالموارد في القمر خلال العامين المقبلين
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حذر مدير وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية، بيل نيسلون، من أن السباق إلى القمر بين أمريكا والصين أصبح تنافسيا بشكل متزايد، بل ومن الممكن أن يحسم العامان المقبلان من الذي سيفوز في هذا السباق.
وتوقع نيسلون أنه في حال انتصار الصين، فإن هذا قد يؤدي إلى مطالبتها بملكية مساحات شاسعة من القمر تضم أكثر المناطق ثراءا بالموارد، وفقا لصحيفة
"بوليتيكو" الأمريكية.
وقال: "ما أقوله هو أمر واقع وحقيقة، نحن في سباق فضاء، وكذلك من الصحيح أن نحذر أنه من الأفضل أن نحرص على عدم وصول الصينيين إلى مكان على القمر تحت ستار البحث العلمي، وليس خارج نطاق الاحتمالات أن يقولون لنا "ابتعدوا نحن هنا، وهذه هي منطقتنا".
ويتضمن برنامج الفضاء الصيني، الإطلاق الأخير لمحطة فضائية جديدة، كما صرحت بكين بأنها تأمل في إنزال رواد فضائها على القمر بحلول نهاية العقد الحالي.
وفي الشهر الماضي، حددت الحكومة الصينية خططها لمزيد من المشاريع الطموحة، مثل تطوير البنية التحتية للفضاء، وإنشاء نظام إدارة الفضاء، بحسب "بوليتيكو".
وفي المقابل، تعمل "ناسا" على خط "أرتيمس" للبعثات القمرية، وفي 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سقطت مركبة "أوريون" الفضائية التابعة لها بأمان في المحيط الهادئ، مما أدى إلى إنهاء مهمة "أرتيمس 1"، والتي تم تصميمها لإعادة الناس إلى القمر في غضون بضع سنوات.