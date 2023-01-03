https://sputnikarabic.ae/20230103/ارتفاع-سوق-الأسهم-الروسية-بنسبة-037-في-أول-يوم-تداول-من-العام-الجديد-1071874814.html
ارتفاع سوق الأسهم الروسية بنسبة 0.37% في أول يوم تداول من العام الجديد
ارتفاع سوق الأسهم الروسية بنسبة 0.37% في أول يوم تداول من العام الجديد
ارتفع سوق الأسهم الروسية في أول يوم تداول من العام الجديد بنسبة 0.37%. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T08:37+0000
2023-01-03T08:37+0000
2023-01-03T08:37+0000
روسيا
اقتصاد
ارتفاع
صعود الأسهم
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات التداول، اليوم الثلاثاء، فقد ارتفع مؤشر الروبل في بورصة موسكو بحلول الساعة 10:06 بتوقيت موسكو بنسبة 0.37% ليصل إلى 2162.19 نقطة، ومؤشر الدولار "آر تي إس" بنسبة 0.11% إلى 971.67 نقطة.من بين الأوائل في نمو عروض الأسعار هم الأسهم العادية لـ "سبيربنك" + 1.1% و"راسبيسكي تي سي إس" + 0.91% وأسهم "روسنفط" + 1% و"بوليوسا" + 1.35% و وبوليميتال + 1.35%.هذا وأظهرت بيانات بورصة موسكو، يوم الجمعة، تراجع سوق الأسهم الروسية بنسبة 43.12% خلال عام 2022.وأظهرت البيانات أن مؤشر بورصة موسكو المقوم بالروبل ارتفع بنسبة 0.33% إلى 2154.12 نقطة بنهاية جلسة التداول، وهي آخر جلسة في عام 2022.وارتفع مؤشر "آر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 3.61% إلى 970.6 نقطة. وفقا للبيانات، ارتفع مؤشر بورصة موسكو خلال الأسبوع بنسبة 1.42%، فيما انخفض خلال الشهر بنسبة 0.94%.
https://sputnikarabic.ae/20221230/الأسهم-الروسية-تنخفض-بنسبة-43-خلال-عام-2022-1071780099.html
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روسيا, اقتصاد, ارتفاع, صعود الأسهم
روسيا, اقتصاد, ارتفاع, صعود الأسهم
ارتفاع سوق الأسهم الروسية بنسبة 0.37% في أول يوم تداول من العام الجديد
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ارتفع سوق الأسهم الروسية في أول يوم تداول من العام الجديد بنسبة 0.37%.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات التداول، اليوم الثلاثاء، فقد ارتفع مؤشر الروبل في بورصة موسكو بحلول الساعة 10:06 بتوقيت موسكو بنسبة 0.37% ليصل إلى 2162.19 نقطة، ومؤشر الدولار "آر تي إس" بنسبة 0.11% إلى 971.67 نقطة.
من بين الأوائل في نمو عروض الأسعار هم الأسهم العادية لـ "سبيربنك" + 1.1% و"راسبيسكي تي سي إس" + 0.91% وأسهم "روسنفط" + 1% و"بوليوسا" + 1.35% و وبوليميتال + 1.35%.
هذا وأظهرت بيانات بورصة موسكو، يوم الجمعة، تراجع سوق الأسهم الروسية بنسبة 43.12% خلال عام 2022.
30 ديسمبر 2022, 21:56 GMT
وأظهرت البيانات
أن مؤشر بورصة موسكو المقوم بالروبل ارتفع بنسبة 0.33% إلى 2154.12 نقطة بنهاية جلسة التداول، وهي آخر جلسة في عام 2022.
وارتفع مؤشر "آر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 3.61% إلى 970.6 نقطة. وفقا للبيانات، ارتفع مؤشر بورصة موسكو خلال الأسبوع بنسبة 1.42%، فيما انخفض خلال الشهر بنسبة 0.94%.