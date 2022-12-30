https://sputnikarabic.ae/20221230/الأسهم-الروسية-تنخفض-بنسبة-43-خلال-عام-2022-1071780099.html
الأسهم الروسية تنخفض بنسبة 43% خلال عام 2022
الأسهم الروسية تنخفض بنسبة 43% خلال عام 2022
أظهرت بيانات بورصة موسكو اليوم الجمعة، تراجع سوق الأسهم الروسية بنسبة 43.12% خلال عام 2022. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T21:56+0000
2022-12-30T21:56+0000
2022-12-30T21:56+0000
اقتصاد
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0e/1062209873_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_991e2c5973a78bfce2d8f3647e22cbd6.jpg
موسكو- سبوتنيك. وأظهرت البيانات أن مؤشر بورصة موسكو المقوم بالروبل ارتفع بنسبة 0.33% إلى 2154.12 نقطة بنهاية جلسة التداول، وهي آخر جلسة في عام 2022.وارتفع مؤشر "آر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 3.61% إلى 970.6 نقطة. وفقا للبيانات، ارتفع مؤشر بورصة موسكو خلال الأسبوع بنسبة 1.42%، فيما انخفض خلال الشهر بنسبة 0.94%.سجلت الأسهم العالمية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، أسوأ أعوامها منذ الأزمة المالية في عام 2008، بضغط من تحركات البنوك المركزية لترويض التضخم والأزمة في أوكرانيا التي تسببت في موجات قوية عبر أسواق الأصول.خسر مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم العالمية الواسعة النطاق، والذي يشمل الأسواق المتقدمة والناشئة، ما يقرب من خُمس قيمته في عام 2022، مع تكبد البورصات من وول ستريت إلى شنغهاي وفرانكفورت خسائر كبيرة، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".على جانب آخر، ارتفع الروبل في جلسته الأخيرة من واحد من أكثر أعوامه تقلبا اليوم الجمعة، ورغم تسجيله خسائر عن شهر ديسمبر/ كانون الأول، فإنه سجل تعافيا كاملا من أدنى مستوياته لهذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20221230/الروبل-ينهي-عام-2022-مرتفعا-رغم-أسوأ-موجة-تقلبات-منذ-24-عاما-1071774942.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0e/1062209873_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fd0bc09ef002e96288aa818748067634.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم
اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الأسهم الروسية تنخفض بنسبة 43% خلال عام 2022
تابعنا عبر
أظهرت بيانات بورصة موسكو اليوم الجمعة، تراجع سوق الأسهم الروسية بنسبة 43.12% خلال عام 2022.
موسكو- سبوتنيك
. وأظهرت البيانات أن مؤشر بورصة موسكو المقوم بالروبل ارتفع بنسبة 0.33% إلى 2154.12 نقطة بنهاية جلسة التداول، وهي آخر جلسة في عام 2022.
وارتفع مؤشر "آر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 3.61% إلى 970.6 نقطة. وفقا للبيانات، ارتفع مؤشر بورصة موسكو خلال الأسبوع بنسبة 1.42%، فيما انخفض خلال الشهر بنسبة 0.94%.
سجلت الأسهم العالمية
بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، أسوأ أعوامها منذ الأزمة المالية في عام 2008، بضغط من تحركات البنوك المركزية لترويض التضخم والأزمة في أوكرانيا التي تسببت في موجات قوية عبر أسواق الأصول.
خسر مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم العالمية الواسعة النطاق، والذي يشمل الأسواق المتقدمة والناشئة، ما يقرب من خُمس قيمته في عام 2022، مع تكبد البورصات من وول ستريت إلى شنغهاي وفرانكفورت خسائر كبيرة، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
على جانب آخر، ارتفع الروبل في جلسته الأخيرة من واحد من أكثر أعوامه تقلبا اليوم الجمعة، ورغم تسجيله خسائر عن شهر ديسمبر/ كانون الأول، فإنه سجل تعافيا كاملا
من أدنى مستوياته لهذا العام.