https://sputnikarabic.ae/20230103/الجيش-الإسرائيلي-يطلب-رفع-ميزانيته-لاحتمال-توجيه-ضربة-عسكرية-لإيران-1071896789.html
الجيش الإسرائيلي يطلب رفع ميزانيته "لاحتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران"
الجيش الإسرائيلي يطلب رفع ميزانيته "لاحتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران"
طلبت وزارة الدفاع الإسرائيلية زيادة قدرها 2.85 مليار دولار في الميزانية السنوية، لتعزيز جهودها لمواجهة إيران، بحسب وسائل إعلام محلية. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T16:18+0000
2023-01-03T16:18+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية -لم تسمها- أن وزارة الدفاع تطالب بزيادة استثنائية بمبلغ 10 مليارات شيكل (2.8 مليار دولار) لميزانيتها للعامين الجاري والمقبل، وهي زيادة بمعدل 17% عن الميزانية الراهنة، التي تبلغ 58 مليار شيكل (17.8 مليار دولار).وأوضحت المصادر ذاتها أن السبب هو تحضيرات لاحتمال شن عملية عسكرية ضد إيران، والتآكل في الميزانية جراء التضخم المالي.لكن هيئة البث نقلت عن مصادر اقتصادية بارزة -لم تسمها- القول إن المطلب مبالغ فيه إلى حد يجعله غير واقعي.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حدد 3 أهداف لحكومته، بينها منع إيران من امتلاك سلاح نووي.وفي وقت سابق، قال قائد أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إن قواته حسنت جاهزيتها لضرب أهداف نووية إيرانية، مؤكدا أن مستوى الاستعداد لعملية ضد إيران قد تحسن بشكل كبير.وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته بيني غانتس، يوم الأربعاء، أن "إسرائيل زادت بشكل كبير من استعدادها في السنوات الأخيرة لاحتمال شن هجوم على إيران".وخلال العام الماضي أعلن أكثر من مسؤول إسرائيلي أن الجيش يستعد لاحتمال توجيه ضربة عسكرية ضد إيران في حال وصولها إلى عتبة امتلاك السلاح النووي.وتتهم إسرائيل إيران بالسعي لصنع قنبلة نووية، وهو ما نفته طهران التي تقول إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية.وقال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، أمس الاثنين، إن القوات المسلحة لبلاده سترد بحزم إذا واجه أي جزء من أراضيها تهديدا من قبل إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20221230/الحرس-الثوري-يهدد-بضرب-أهداف-في-دول-تتعاون-مع-إسرائيل-ضد-إيران-1071761914.html
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العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران
العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران
الجيش الإسرائيلي يطلب رفع ميزانيته "لاحتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران"
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طلبت وزارة الدفاع الإسرائيلية زيادة قدرها 2.85 مليار دولار في الميزانية السنوية، لتعزيز جهودها لمواجهة إيران، بحسب وسائل إعلام محلية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية -لم تسمها- أن وزارة الدفاع تطالب بزيادة استثنائية
بمبلغ 10 مليارات شيكل (2.8 مليار دولار) لميزانيتها للعامين الجاري والمقبل، وهي زيادة بمعدل 17% عن الميزانية الراهنة، التي تبلغ 58 مليار شيكل (17.8 مليار دولار).
وأوضحت المصادر ذاتها أن السبب هو تحضيرات لاحتمال شن عملية عسكرية ضد إيران، والتآكل في الميزانية جراء التضخم المالي.
لكن هيئة البث نقلت عن مصادر اقتصادية بارزة -لم تسمها- القول إن المطلب مبالغ فيه إلى حد يجعله غير واقعي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حدد 3 أهداف لحكومته، بينها منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وفي وقت سابق، قال قائد أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إن قواته حسنت جاهزيتها لضرب أهداف نووية إيرانية، مؤكدا أن مستوى الاستعداد لعملية ضد إيران قد تحسن بشكل كبير.
وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته بيني غانتس، يوم الأربعاء، أن "إسرائيل زادت بشكل كبير من استعدادها في السنوات الأخيرة لاحتمال شن هجوم على إيران".
30 ديسمبر 2022, 11:12 GMT
وخلال العام الماضي أعلن أكثر من مسؤول إسرائيلي أن الجيش يستعد لاحتمال توجيه ضربة عسكرية ضد إيران في حال وصولها إلى عتبة امتلاك السلاح النووي.
وتتهم إسرائيل إيران بالسعي لصنع قنبلة نووية، وهو ما نفته طهران التي تقول إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية.
وقال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، أمس الاثنين، إن القوات المسلحة لبلاده سترد بحزم إذا واجه أي جزء من أراضيها تهديدا من قبل إسرائيل.