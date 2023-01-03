الجيش اليمني يعلن صد هجوم لـ"أنصار الله" وإلحاق خسائر في صفوفها
© AP Photo / Hani Mohammedالجيش اليمني اليمن
© AP Photo / Hani Mohammed
تجددت المواجهات، اليوم الثلاثاء، بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، وجماعة "أنصار الله" اليمنية، في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.
القاهرة – سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لمحور الجيش اليمني في تعز، إن "قوات الجيش والمقاومة الشعبية [كيان موالٍ للجيش] أحبطت محاولة تسلل للحوثيين في عقبة منيف شرقي تعز".
وأضاف أن "عنصراً من الحوثيين قُتل وأصيب اثنان آخران في قصف للجيش على أطراف حذران غربي مدينة تعز".
جاء التصعيد الميداني في محافظة تعز بعد إعلان الجيش اليمني في 5 كانون الأول/ديسمبر الماضي، مقتل وإصابة مهاجمين من جماعة أنصار الله على مواقع عسكرية في جبهة الزنوج شمال مدينة تعز.
وتأتي المستجدات بعد ثلاثة أشهر من انقضاء هدنة الأمم المتحدة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي استمرت 6 أشهر، من دون الإعلان عن تجديدها.
وأضاف أن "عنصراً من الحوثيين قُتل وأصيب اثنان آخران في قصف للجيش على أطراف حذران غربي مدينة تعز".
جاء التصعيد الميداني في محافظة تعز بعد إعلان الجيش اليمني في 5 كانون الأول/ديسمبر الماضي، مقتل وإصابة مهاجمين من جماعة أنصار الله على مواقع عسكرية في جبهة الزنوج شمال مدينة تعز.
وتأتي المستجدات بعد ثلاثة أشهر من انقضاء هدنة الأمم المتحدة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي استمرت 6 أشهر، من دون الإعلان عن تجديدها.
وتسيطر جماعة أنصار الله منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.