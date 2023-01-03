https://sputnikarabic.ae/20230103/السويد-تستعد-لفرض-قيود-على-القادمين-من-الصين-1071898045.html

السويد تستعد لفرض قيود على القادمين من الصين

السويد تستعد لفرض قيود على القادمين من الصين

أعلنت الحكومة السويدية أنها تستعد لفرض قيود سفر على الأشخاص الذين يصلون إليها من الصين، بسبب مخاوف من زيادة عدد الإصابات بعد أن ألغت بكين إجراءات الإغلاق... 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T16:55+0000

2023-01-03T16:55+0000

2023-01-03T16:55+0000

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وبحسب بيان مشترك من وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية في السويد، قد تشمل هذه القيود ضرورة الإدلاء بفحوص سلبية لـ "كوفيد-19".وأشار البيان إلى أن الحكومة كلفت وكالة الصحة العامة بمهمة تحليل الوضع في الصين والعواقب المترتبة على السويد وصياغة مقترحات للتدابير التي يجب اتخاذها، بما في ذلك قيود السفر المحتملة.وقال وزير الشؤون الاجتماعية، جاكوب فورسميد، "نحن مستعدون لسيناريوهات مختلفة ونجري حوارا مستمرا مع الزملاء في أوروبا لوضع تدابير مشتركة".ودعت السويد بصفتها رئيسا لمجلس الاتحاد الأوروبي، إلى اجتماع لآلية إدارة الأزمات التابعة للاتحاد، غدا الأربعاء، حيث ستتم مناقشة مسألة قيود السفر بهدف الاتفاق على موقف مشترك.وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعربت، اليوم الثلاثاء، عن اعتراضها على تبني بعض الدول قيود دخول إلى بلادها تستهدف الركاب القادمين من الصين فقط.وأشارت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، إلى أن استجابة الوباء الصادر من تلك الدول "تفتقر إلى الكفاءة العلمية"، وفقا لتلفزيون "سي جي تي إن" الصيني الرسمي.وقالت: "نحن نعارض بشدة ممارسة التلاعب بإجراءات الوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها لتحقيق أهداف سياسية، وسنتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل".وأعلنت فرنسا، مساء يوم الجمعة الماضي، أنها ستطلب اختبارات "كورونا" سلبية من المسافرين القادمين من الصين، لتلحق بذلك بدول أخرى.وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن فرنسا ستطلب من المسافرين القادمين من الصين تقديم نتيجة اختبار "Covid-19" سلبية أجريت قبل أقل من 48 ساعة، على ما نقلت قناة "فرانس 24".وسيكون الاختبار مطلوبا على الرحلات الجوية المباشرة من الصين والرحلات مع توقف، بسبب مخاوف من زيادة عدد الإصابات بعد أن ألغت بكين إجراءات الإغلاق الصارمة.كما سيتعين على المسافرين على متن الطائرات القادمة من الصين الالتزام بارتداء الكمامات.ولم يتم تحديد موعد لتطبيق الإجراءات لكن سيتم نشر مرسوم حكومي.

https://sputnikarabic.ae/20230103/بعد-احتجاج-بكين-رئيسة-وزراء-فرنسا-سنواصل-فحوصات-كورونا-للوافدين-من-الصين-1071885324.html

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