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السيستاني يطالب المسلمين والمجتمع الدولي بمساندة الشعب الأفغاني "المظلوم"
السيستاني يطالب المسلمين والمجتمع الدولي بمساندة الشعب الأفغاني "المظلوم"
طالب المرجع الديني العراقي علي السيستاني، اليوم الثلاثاء، المسلمين والمجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني "المظلوم". 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T17:42+0000
2023-01-03T17:42+0000
أخبار أفغانستان اليوم
علي السيستاني
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جاء هذا في بيان صادر عن مكتب المرجع الديني، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن السيستاني استقبل قبل ظهر يوم الأحد، وفد مجلس علماء الشيعة في أفغانستان.وذكر البيان أن رئيس الوفد قدم تقريرا عن الأوضاع الراهنة في بلاده وأنشطة المجلس.وعبر السيستاني عن عميق أسفه وتأثره بسبب ما تعرض له الشعب الأفغاني من آلام ومحن خلال العقود الأخيرة.وأشار السيستاني إلى ما يتعرض له الشعب الأفغاني وخاصة النساء من مظالم عديدة خلال هذه الحقبة.وشدد على أهمية الحفاظ على وحدة الصف والتضامن الوطني والتماسك الداخلي، والالتزام بالتعايش السلمي مع كافة طوائف ومكونات أفغانستان.وحذر السيستاني مجلس علماء الشيعة من اللجوء إلى العنف في التعامل مع الحكومة الأفغانية الحالية.
https://sputnikarabic.ae/20220706/حامد-كرزاي-واشنطن-حرمت-الشعب-الأفغاني-من-7-مليارات-دولار-بعد-سقوط-كابول-بيد-طالبان-1064727794.html
أخبار أفغانستان اليوم
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أخبار أفغانستان اليوم, علي السيستاني
أخبار أفغانستان اليوم, علي السيستاني

السيستاني يطالب المسلمين والمجتمع الدولي بمساندة الشعب الأفغاني "المظلوم"

17:42 GMT 03.01.2023
© AFP 2022 / -المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، خلال لقاءه مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت في النجف
المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، خلال لقاءه مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت في النجف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© AFP 2022 / -
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طالب المرجع الديني العراقي علي السيستاني، اليوم الثلاثاء، المسلمين والمجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني "المظلوم".
جاء هذا في بيان صادر عن مكتب المرجع الديني، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال البيان إن السيستاني استقبل قبل ظهر يوم الأحد، وفد مجلس علماء الشيعة في أفغانستان.
وذكر البيان أن رئيس الوفد قدم تقريرا عن الأوضاع الراهنة في بلاده وأنشطة المجلس.
وعبر السيستاني عن عميق أسفه وتأثره بسبب ما تعرض له الشعب الأفغاني من آلام ومحن خلال العقود الأخيرة.
وأشار السيستاني إلى ما يتعرض له الشعب الأفغاني وخاصة النساء من مظالم عديدة خلال هذه الحقبة.
وجاء في البيان أن "عموم المسلمين وكذلك المجتمع الدولي يجب ألا يتركوا الشعب الأفغاني المظلوم في هذه الظروف، وألا يبخلوا بأي مساعدة من أجل تخفيف آلامه".
وشدد على أهمية الحفاظ على وحدة الصف والتضامن الوطني والتماسك الداخلي، والالتزام بالتعايش السلمي مع كافة طوائف ومكونات أفغانستان.
وحذر السيستاني مجلس علماء الشيعة من اللجوء إلى العنف في التعامل مع الحكومة الأفغانية الحالية.
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