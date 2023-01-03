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https://sputnikarabic.ae/20230103/المصالحة-الروسي-يرصد-7-هجمات-لجبهة-النصرة-في-منطقة-خفض-التصعيد-في-إدلب-السورية-1071869938.html
المصالحة الروسي يرصد 7 هجمات لجبهة النصرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية
المصالحة الروسي يرصد 7 هجمات لجبهة النصرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، تسجيل 7 عمليات قصف نفذها مسلحو تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T00:00+0000
2023-01-03T00:00+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ إيغوروف، في بيان، إن المركز سجل سبع هجمات بقذائف صاروخية من مواقع جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, مركز المصالحة الروسي
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, مركز المصالحة الروسي

المصالحة الروسي يرصد 7 هجمات لجبهة النصرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية

00:00 GMT 03.01.2023
© Sputnik . Firas al-Ahmadمركز المصالحة الروسي يقدم مئات السلل الغذائية لفقراء إنخل بريف درعا
مركز المصالحة الروسي يقدم مئات السلل الغذائية لفقراء إنخل بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© Sputnik . Firas al-Ahmad
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، تسجيل 7 عمليات قصف نفذها مسلحو تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا.
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ إيغوروف، في بيان، إن المركز سجل سبع هجمات بقذائف صاروخية من مواقع جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي.
وأوضح أنه تم تسجيل 5 هجمات في إدلب وهجومين في اللاذقية.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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