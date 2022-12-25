https://sputnikarabic.ae/20221225/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-5-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-محافظة-إدلب-السورية-1071594441.html
مركز المصالحة الروسي يرصد 5 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في محافظة إدلب السورية
مركز المصالحة الروسي يرصد 5 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في محافظة إدلب السورية
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 5 حالات قصف من قبل مسلحي "جبهة النصرة " ( المحظور في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T21:32+0000
2022-12-25T21:32+0000
2022-12-25T21:32+0000
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مركز المصالحة الروسي
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موسكو- سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ إيغوروف ، في بيان له يوم الأحد إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 5 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أنه تم تسجيل 3 عمليات قصف في محافظة إدلب وعمليتين في محافظة اللاذقية.وأشار إلى أنه لم تسجل انتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل التشكيلات الكردية في شمال شرق سوريا.يذكر أن مركز المصالحة بين الأطراف المعارضة والسيطرة على تحركات اللاجئين في الجمهورية العربية السورية التابع لوزارة الدفاع الروسية كان قد تأسس في فبراير/ شباط 2016.وتشمل مهام مركز المصالحة الروسي توقيع اتفاقيات بشأن الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تنضم إلى نظام وقف الأعمال العدائية، فضلا عن تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20221220/مركز-المصالحة-الروسي-لم-يسجل-هجمات-في-إدلب-السورية-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1071380206.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, مركز المصالحة الروسي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, مركز المصالحة الروسي
مركز المصالحة الروسي يرصد 5 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في محافظة إدلب السورية
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 5 حالات قصف من قبل مسلحي "جبهة النصرة " ( المحظور في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا.
موسكو- سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ إيغوروف ، في بيان له يوم الأحد إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 5 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
وأوضح أنه تم تسجيل 3 عمليات قصف في محافظة إدلب وعمليتين في محافظة اللاذقية.
وأشار إلى أنه لم تسجل انتهاكات
لوقف إطلاق النار من قبل التشكيلات الكردية في شمال شرق سوريا.
يذكر أن مركز المصالحة
بين الأطراف المعارضة والسيطرة على تحركات اللاجئين في الجمهورية العربية السورية التابع لوزارة الدفاع الروسية كان قد تأسس في فبراير/ شباط 2016.
وتشمل مهام مركز المصالحة الروسي توقيع اتفاقيات بشأن الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تنضم إلى نظام وقف الأعمال العدائية، فضلا عن تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية.