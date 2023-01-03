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https://sputnikarabic.ae/20230103/بايدن-ينفي-وجود-مناقشات-مع-كوريا-الجنوبية-بشأن-إجراء-تدريبات-نووية-مشتركة-1071870725.html
بايدن ينفي وجود مناقشات مع كوريا الجنوبية بشأن إجراء تدريبات نووية مشتركة
بايدن ينفي وجود مناقشات مع كوريا الجنوبية بشأن إجراء تدريبات نووية مشتركة
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تجري مناقشات مع كوريا الجنوبية بشأن إجراء تدريبات نووية مشتركة بين البلدين، ردًا على... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T03:47+0000
2023-01-03T03:47+0000
العالم
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية
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القاهرة - سبوتنيك. وأجاب بايدن بالنفي حول ما إذا كانت واشنطن وسول تجريان مباحثات حول إجراء تدريبات نووية مشتركة، وفقا لبيان البيت الأبيض.وأطلقت كوريا الشمالية 3 صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي، خلال الأيام الماضية في أحدث تجاربها الصاروخية.ويعد هذا الإطلاق الأحدث في إطار عدد غير مسبوق من التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية في 2022، حيث أطلقت نحو 70 صاروخا باليستيا.ووصف الجيش في كوريا الجنوبية سلسلة التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية بأنّها استفزازات خطيرة تضر بالسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وخارجها، وحث بيونغ يانغ على وقف تلك الممارسات.بدورها قالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، في بيان إنّ الإطلاق الأخير لم يشكل تهديداً مباشراً على الأفراد أو الأراضي الأمريكية أو على حلفاء واشنطن، لكنه يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة الخاص ببيونغ يانغ.وتقول بيونغ يانغ، إن كافة أنشطتها العسكرية هي رد على "الاستفزازات" من جانب كوريا الجنوبية، التي أجرت مؤخرًا مناورات عسكرية مكثفة، سواء بشكل مستقل أو بالمشاركة مع الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230102/إعلام-بايدن-لم-يتخذ-بعد-القرار-حول-الترشح-لرئاسة-الولايات-المتحدة-في-2024-1071838554.html
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العالم, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية
العالم, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية

بايدن ينفي وجود مناقشات مع كوريا الجنوبية بشأن إجراء تدريبات نووية مشتركة

03:47 GMT 03.01.2023
© AFP 2022 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تجري مناقشات مع كوريا الجنوبية بشأن إجراء تدريبات نووية مشتركة بين البلدين، ردًا على تهديدات كوريا الشمالية.
القاهرة - سبوتنيك. وأجاب بايدن بالنفي حول ما إذا كانت واشنطن وسول تجريان مباحثات حول إجراء تدريبات نووية مشتركة، وفقا لبيان البيت الأبيض.
وتأتي تصريحات بايدن لتنفي تصريحات رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، لصحيفة محلية في بلاده بوقت سابق، بأن البلدين تجريان مناقشات حول إجراء تدريبات نووية مشتركة.
وأطلقت كوريا الشمالية 3 صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي، خلال الأيام الماضية في أحدث تجاربها الصاروخية.
ويعد هذا الإطلاق الأحدث في إطار عدد غير مسبوق من التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية في 2022، حيث أطلقت نحو 70 صاروخا باليستيا.
ووصف الجيش في كوريا الجنوبية سلسلة التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية بأنّها استفزازات خطيرة تضر بالسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وخارجها، وحث بيونغ يانغ على وقف تلك الممارسات.
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بدورها قالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، في بيان إنّ الإطلاق الأخير لم يشكل تهديداً مباشراً على الأفراد أو الأراضي الأمريكية أو على حلفاء واشنطن، لكنه يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة الخاص ببيونغ يانغ.
وتقول بيونغ يانغ، إن كافة أنشطتها العسكرية هي رد على "الاستفزازات" من جانب كوريا الجنوبية، التي أجرت مؤخرًا مناورات عسكرية مكثفة، سواء بشكل مستقل أو بالمشاركة مع الولايات المتحدة واليابان.
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