https://sputnikarabic.ae/20230103/بقيمة-تجاوزت-31-مليار-دولار-الكشف-عن-أغنى-5-عائلات-عربية-خلال-2022-1071878693.html
بقيمة تجاوزت 31 مليار دولار... الكشف عن أغنى 5 عائلات عربية خلال 2022
بقيمة تجاوزت 31 مليار دولار... الكشف عن أغنى 5 عائلات عربية خلال 2022
كشفت مجلة "فوربس" عن أغنى 5 عائلات عربية لعام 2022، والتي تصدرتها عائلة ساويرس المصرية. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T10:37+0000
2023-01-03T10:37+0000
2023-01-03T10:38+0000
منوعات
عائلات
العرب
أغنياء
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وأظهرت حسابات المجلة لقائمة المليارديرات السنوية، أن صافي ثروة عائلة ساويرس بلغ 11.2 مليار دولار، وانخفضت بمقدار 800 مليون دولار منذ 11 مارس/آذار 2022 حتى 29 ديسمبر/كانون الأول 2022.واحتلت عائلة ميقاتي اللبنانية (رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وشقيقه طه ميقاتي) المرتبة الثانية ضمن القائمة كأغنى عائلة في المنطقة بثروة إجمالية بلغت 5.6 مليار دولار، مع انخفاض في ثروتها بمقدار 800 مليون دولار خلال ما يقرب التسعة أشهر.وعادت المرتبة الثالثة لعائلة منصور المصرية بعد أن حافظت على ثروتها البالغة 5.1 مليار دولار. في حين حصل الجزائري أسعد ربراب وعائلته على المركز نفسه في التصنيف بسبب امتلاكهم ذات الثروة الصافية.وأضافت المجلة أن المرتبة الخامسة عادت لعائلة الحريري اللبنانية بثروة تبلغ 4.7 مليار دولار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, عائلات, العرب, أغنياء
منوعات, عائلات, العرب, أغنياء
بقيمة تجاوزت 31 مليار دولار... الكشف عن أغنى 5 عائلات عربية خلال 2022
10:37 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 10:38 GMT 03.01.2023) تابعنا عبر
كشفت مجلة "فوربس" عن أغنى 5 عائلات عربية لعام 2022، والتي تصدرتها عائلة ساويرس المصرية.
وأظهرت حسابات المجلة لقائمة المليارديرات السنوية، أن صافي ثروة عائلة ساويرس بلغ 11.2 مليار دولار، وانخفضت بمقدار 800 مليون دولار منذ 11 مارس/آذار 2022 حتى 29 ديسمبر/كانون الأول 2022.
واحتلت عائلة ميقاتي اللبنانية (رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وشقيقه طه ميقاتي) المرتبة الثانية ضمن القائمة كأغنى عائلة في المنطقة بثروة إجمالية بلغت 5.6 مليار دولار، مع انخفاض في ثروتها بمقدار 800 مليون دولار خلال ما يقرب التسعة أشهر.
وعادت المرتبة الثالثة
لعائلة منصور المصرية بعد أن حافظت على ثروتها البالغة 5.1 مليار دولار. في حين حصل الجزائري أسعد ربراب وعائلته على المركز نفسه في التصنيف بسبب امتلاكهم ذات الثروة الصافية.
وأضافت المجلة أن المرتبة الخامسة عادت لعائلة الحريري اللبنانية بثروة تبلغ 4.7 مليار دولار.