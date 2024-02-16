https://sputnikarabic.ae/20240216/أغنى-10-دول-عربية-1086142453.html

أغنى 10 دول عربية

أغنى 10 دول عربية

تتوضع أغنى الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لغنى المنطقة بالموارد الطبيعية كالنفط والغاز والتي تشكل نسبة كبيرة في اقتصاد البلاد العربية في هذه... 16.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-16T14:50+0000

2024-02-16T14:50+0000

2024-02-16T14:50+0000

تقارير منوعات

العالم العربي

اقتصاد

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/10/1046860483_0:108:2049:1260_1920x0_80_0_0_6b04d760d6ec5328fd134ccf0a4c8ef9.jpg

سنتعرف في هذا المقال على أغنى 10 دول عربية بناء على بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2023، حيث تشهد الدول العربية نهضة اقتصادية كبيرة في ظل سياسات طويلة الأمد تهدف لتنويع مصادر الاقتصاد.تتخذ الاقتصادات العربية الكبرى خطوات لتنويع مصادر دخلها الاقتصادي، فلسنوات عديدة، اعتمدت الدول العربية على الاقتصاد النفطي، وقد شهدنا مؤخرًا تطورات كبيرة في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة في عدد من القطاعات وفي مقدمتها السياحة.على الرغم من الاحتياطيات النفطية المتبددة في الخليج، إلا أن النفط العربي لا يزال يحظى بأهمية كبيرة في العالم. وتعتبر الدول العربية من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حيث يمتلك العراق بعضًا من أكبر احتياطيات النفط، كما أن البلاد هي ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك"، بعد المملكة العربية السعودية.أغنى 10 دول عربية في العالمالمملكة العربية السعوديةإجمالي الناتج المحلي للبلاد (2023): 1.06 تريليون دولارتتصدر المملكة العربية السعودية ترتيب أغنى دولة عربية في عام 2023. ويشهد الاقتصاد السعودي ازدهاراً مدفوعاً بعائدات النفط الضخمة وتطور الاستثمارات الخاصة. كما تسير المملكة العربية السعودية على المسار الصحيح لتحقيق رؤية 2030، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 29,920 دولارًا أمريكيًا. وقد وضع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030، والتي من أحد أهدافها تنويع مصادر الاقتصاد وتشجيع السياحة والأعمال في البلاد، وتجري المملكة العربية السعودية عددا من التعديلات والتغييرات في القوانين لتسهيل جذب المستثمرين والسياح للمملكة، وكذلك في مجال الرياضة وبخاصة كرة القدم حيث شهدت الأندية السعودية حركة انتقالات كبيرة في سوق الانتقالات للاعبيين عالميا، وذلك بانتقال عدد من نجوم الكرة العالمية للعب في الدوري السعودي، وفي مقدمتهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يلعب لصالح نادي النصر، والذي فتح الباب على مصراعيه أمام نجوم اللعبة للانتقال إلى الدوري السعودي.الإمارات العربية المتحدةإجمالي الناتج المحلي للبلاد (2023): 498.98 مليار دولاريعتبر اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدا من الاقتصادات القوية في الدول العربية، وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا كبيرا للسياح وعالم الشركات والمستثمرين. ووفقًا لهيئة التجارة التابعة للأمم المتحدة، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي قدره 23 مليار دولار في عام 2022. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات العربية المتحدة 49.450 دولارًا أمريكيًا، وتحتل المرتبة الثانية في قائمتنا لأغنى الدول العربية في العالم في عام 2023.مصرإجمالي الناتج المحلي للبلاد (2023): 387.11 مليار دولاروتعمل مصر بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي لتحقيق "رؤية مصر 2030 "، والهدف هو تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام. وتعتبر مصر واحدة من أغنى الدول العربية في عام 2023، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3640 دولارًا.العراقإجمالي الناتج المحلي للبلاد (2023): 267.89 مليار دولارويصنف العراق رابع أغنى دولة عربية في عام 2023 مدعوما باقتصاد نفطي ضخم. يمتلك العراق بعضًا من أكبر احتياطيات النفط في العالم، وهو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك"، بعد المملكة العربية السعودية. ويعتمد اقتصاد العراق بشكل كبير على تصدير النفط، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 6,180 دولارًا.قطرإجمالي الناتج المحلي للبلاد (2023): 219.57 مليار دولار تسهم الاحتياطيات النفطية لدولة قطر بجزء كبير من اقتصادها، لكن البلاد تقدمت في تطوير قطاعات أخرى من اقتصادها بهدف تنويع مصادر الاقتصاد، تمر البلاد بتغيير تحولي، وتعد بطولة كأس العالم لكرة القدم الأخيرة تطوراً كبيراً. لقد استطاعت قطر أن تحظى باهتمام عالمي وهي تعمل بشكل أكبر على الترويج للسياحة. يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر 83.890 دولارًا أمريكيًا، وتحتل المرتبة الخامسة في قائمتنا لأغنى الدول العربية في عام 2023.الجزائرإجمالي الناتج المحلي للبلاد (2023): 206.01 مليار دولاريعتمد اقتصاد الجزائر بشكل كبير على تصدير النفط والغاز الطبيعي. يبلغ قطاع الهيدروكربونات 19% من الناتج المحلي الإجمالي، و93% من صادرات المنتجات، و38% من إيرادات الميزانية بين عامي 2016 و2021. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر 4480 دولارًا، وتحتل البلاد المرتبة السادسة في قائمتنا لأغنى الدول العربية في عام 2023.الكويتإجمالي الناتج المحلي للبلاد (2023): 164.71 مليار دولارالكويت دولة صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو 4.46 مليون نسمة. وفقا لتقرير البنك الدولي، في عام 2022، انتعش النمو الاقتصادي بشكل كبير مع زيادة بنسبة 7.9% على أساس سنوي. وقد لعب الارتفاع المذهل بنسبة 13.3% في قطاع النفط الكويتي دوراً مهمًا في النمو العام الماضي. ومع ذلك، من المتوقع أن يتراجع الاقتصاد الكويتي في عام 2023، بعد أداء قوي في عام 2022. ويعود التباطؤ المتوقع في الاقتصاد إلى النشاط الاقتصادي العالمي الثابت، ومن المتوقع أن يستقر الاقتصاد على المدى المتوسط. يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت 33.650 دولارًا أمريكيًا، وتصنف من أغنى الدول العربية في عام 2023.المغربإجمالي الناتج المحلي للبلاد (2023): 138.78 مليار دولاريعتمد المغرب بشكل رئيسي على تصدير المواد الخام. وقد قامت البلاد بإصلاحات اقتصادية دعمت ديناميكية القطاع الخاص. ويتقدم المغرب أيضًا في قطاعات أخرى بما في ذلك الاتصالات والسياحة. يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب 3750 دولارًا، وتحتل البلاد المرتبة الثامنة في قائمتنا لأغنى الدول العربية في عام 2023.سلطنة عمانإجمالي الناتج المحلي للبلاد (2023): 104.9 مليار دولارعمان بلد صغير مع التركيز الأساسي على قطاع الزراعة. تضيف عائدات النفط أيضًا جزءًا كبيرًا إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ودخل الحكومة، كما تسعى البلاد لتنويع مصادر اقتصادها، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عمان 21.960 دولارًا أمريكيًا، وتصنف من أغنى الدول العربية في عام 2023.الأردنإجمالي الناتج المحلي للبلاد (2023): 52.06 مليار دولاريعتبر الاقتصاد الأردني صغيراً نسبياً ويواجه العديد من العقبات مثل قلة المياه، لكنه متنوع بشكل جيد نسبياً. تتعافى البلاد بشكل جيد من صدمة كوفيد-19، ويعتبر القطاع السياحي عنصرا مهما يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن. يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للأردن 5050 دولارًا، ويحتل المرتبة العاشرة في قائمتنا لأغنى الدول العربية لعام 2023.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير منوعات, العالم العربي, اقتصاد