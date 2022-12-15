https://sputnikarabic.ae/20221215/أردوغان-عرضت-على-بوتين-فكرة-عقد-اجتماع-ثلاثي-مع-بشار-الأسد-1071222900.html
أردوغان: عرضت على بوتين فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع بشار الأسد
أردوغان: عرضت على بوتين فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع بشار الأسد
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع بشار الأسد، لافتا إلى أن بوتين رحب بالفكرة. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T10:11+0000
2022-12-15T10:11+0000
2022-12-15T10:18+0000
العالم
روسيا
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ونقلت وسائل إعلام محلية تركية، تصريحات أردوغان خلال عودته من تركمنستان، حيث قال: "اقترحت على بوتين عقد اجتماع ثلاثي مع الأسد، وهو رحب بذلك".وتابع الرئيس التركي: "نريد اتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا وسوريا. للقيام بذلك يجب أن تلتقي أجهزتنا الاستخباراتية أولا، ثم وزيري الدفاع والخارجية وبعد تلك الاجتماعات نجتمع نحن القادة".كما أضاف أردوغان: "الخطوات التي نتخذها حيال تطبيع العلاقات مع سوريا تأتي في إطار مصالحنا الوطنية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
أردوغان: عرضت على بوتين فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع بشار الأسد
10:11 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 10:18 GMT 15.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع بشار الأسد، لافتا إلى أن بوتين رحب بالفكرة.
ونقلت وسائل إعلام محلية تركية، تصريحات أردوغان خلال عودته من تركمنستان، حيث قال: "اقترحت على بوتين عقد اجتماع ثلاثي مع الأسد، وهو رحب بذلك".
وتابع الرئيس التركي: "نريد اتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا وسوريا. للقيام بذلك يجب أن تلتقي أجهزتنا الاستخباراتية أولا، ثم وزيري الدفاع والخارجية وبعد تلك الاجتماعات نجتمع نحن القادة".
كما أضاف أردوغان: "الخطوات التي نتخذها حيال تطبيع العلاقات مع سوريا تأتي في إطار مصالحنا الوطنية".