https://sputnikarabic.ae/20230103/حميدتي-يعلن-غلق-حدود-السودان-مع-أفريقيا-الوسطى-درءا-للفتنة-1071873383.html
حميدتي يعلن غلق حدود السودان مع أفريقيا الوسطى درءا للفتنة
حميدتي يعلن غلق حدود السودان مع أفريقيا الوسطى درءا للفتنة
أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، اليوم الثلاثاء، إغلاق حدود السودان مع أفريقيا الوسطى درءا للفتنة. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T07:28+0000
2023-01-03T07:28+0000
2023-01-03T07:29+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
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وقال حميدتي، إنه "سيتم فتح معسكرات لضبط ورقابة الحدود السودانية مع أفريقيا الوسطى"، مشيرا إلى أنه تم إفشال محاولة لقلب نظام الحكم في أفريقيا الوسطى من داخل السودان.وأشرف حميدتي، على توزيع معينات الإيواء والسكن للمواطنين في القرى المتضررة جراء الاعتداءات التي تعرضت لها من "مجموعات متفلتة"، في محلية بليل بولاية جنوب دارفور.ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
https://sputnikarabic.ae/20221231/البرهان-يحذر-من-مخاطر-كبيرة-تهدد-وحدة-السودان-1071801571.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
حميدتي يعلن غلق حدود السودان مع أفريقيا الوسطى درءا للفتنة
07:28 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 07:29 GMT 03.01.2023) تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، اليوم الثلاثاء، إغلاق حدود السودان مع أفريقيا الوسطى درءا للفتنة.
وقال حميدتي، إنه "سيتم فتح معسكرات لضبط ورقابة الحدود السودانية مع أفريقيا الوسطى"، مشيرا إلى أنه تم إفشال محاولة لقلب نظام الحكم في أفريقيا الوسطى من داخل السودان.
31 ديسمبر 2022, 19:44 GMT
وأشرف حميدتي، على توزيع معينات الإيواء والسكن للمواطنين في القرى المتضررة جراء الاعتداءات التي تعرضت لها من "مجموعات متفلتة"، في محلية بليل بولاية جنوب دارفور.
ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير
"، قائدة الحراك الشعبي.