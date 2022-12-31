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البرهان يحذر من مخاطر كبيرة تهدد وحدة السودان
البرهان يحذر من مخاطر كبيرة تهدد وحدة السودان
حذر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان من مخاطر كبيرة تهدد وحدة السودان وأمنه بسبب ما وصفه بـ "فرض الوصاية". 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T19:44+0000
2022-12-31T19:44+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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جاء ذلك في كلمة وجهها للشعب السوداني بمناسبة الذكرى الـ 67 للاستقلال، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم السبت.قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن هناك فرصة تاريخية لتوحيد الشعب السوداني وبناء دولته، لكنه أوضح أن هناك عدة أشياء يمكن أن تضيع هذه الفرصة.وأوضح البرهان أن أبرز هذه الأشياء التي تهدد أمن السودان هي الإقصاء وتقزيم دور الآخرين وعدم الاستماع لمطالبهم.وتابع: "يضاف إلى ذلك، قيام فئات محددة بفرض الوصاية على قطاعات من الشعب السوداني".وحذر رئيس مجلس السيادة السوداني من أن هذه الأمور ستضيع فرصة تاريخية للسودان، يمكنه من خلالها توحيد الصف ووضع أسس وحدة وبناء الدولة التي كانت هناك تضحيات جسيمة من أجلها.ووجه البرهان رسالة إلى قيادات العمل السياسي دعاهم فيها إلى ضرورة وحدة الصف ووحدة الكلمة، مشيرا إلى أن الفرصة الحالية لن تتكرر إذا تم إضاعتها.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار السودان اليوم

البرهان يحذر من مخاطر كبيرة تهدد وحدة السودان

19:44 GMT 31.12.2022
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© Sputnik . محمد الفاتح
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حذر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان من مخاطر كبيرة تهدد وحدة السودان وأمنه بسبب ما وصفه بـ "فرض الوصاية".
جاء ذلك في كلمة وجهها للشعب السوداني بمناسبة الذكرى الـ 67 للاستقلال، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم السبت.
قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن هناك فرصة تاريخية لتوحيد الشعب السوداني وبناء دولته، لكنه أوضح أن هناك عدة أشياء يمكن أن تضيع هذه الفرصة.
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وأوضح البرهان أن أبرز هذه الأشياء التي تهدد أمن السودان هي الإقصاء وتقزيم دور الآخرين وعدم الاستماع لمطالبهم.
وتابع: "يضاف إلى ذلك، قيام فئات محددة بفرض الوصاية على قطاعات من الشعب السوداني".
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وحذر رئيس مجلس السيادة السوداني من أن هذه الأمور ستضيع فرصة تاريخية للسودان، يمكنه من خلالها توحيد الصف ووضع أسس وحدة وبناء الدولة التي كانت هناك تضحيات جسيمة من أجلها.
ووجه البرهان رسالة إلى قيادات العمل السياسي دعاهم فيها إلى ضرورة وحدة الصف ووحدة الكلمة، مشيرا إلى أن الفرصة الحالية لن تتكرر إذا تم إضاعتها.
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