https://sputnikarabic.ae/20230103/خبير-يكشف-عن-أفضل-العملات-للادخار-في-عام-2023-1071872735.html
خبير يكشف عن أفضل العملات للادخار في عام 2023
خبير يكشف عن أفضل العملات للادخار في عام 2023
كشف خبير في سوق الأوراق المالية عن أفضل العملات للادخار هذا العام، اليوان ودولار هونغ كونغ، حيث من الأفضل عدم شرائهما كعملة، ولكن على سبيل المثال، فتح وديعة أو... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T07:05+0000
2023-01-03T07:05+0000
2023-01-03T07:05+0000
اقتصاد
العملات
تداول
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102502/94/1025029448_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b194096ba277d7e81bebe7de756f3d9b.jpg
وقال ميخائيل زيلتسر، الخبير الروسي في سوق الأوراق المالية لشركة "عالم الاستثمارBCS"، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "عند اختيار عنصر لإدخاله ضمن مدخراتك، من الضروري ربط التوقعات والمخاطر، كما أن لأدوات العملات هذه الخصائص أيضًا... إذا قمنا بتقييم الأداة في إحداثيات "عائد المخاطرة"، فإن عملات الإمبراطورية السماوية (اليوان ودولار هونغ كونغ) هما الخيار الأمثل".وأوضح أنه مع مراعاة ضغوط العقوبات المفروضة على عدد من الدول، أصبحت عملاتها أكثر الاستثمارات خطورة، كما أن جاذبية عملات الدول الصديقة والدول التي اتخذت موقفًا محايدًا آخذة في الازدياد. بالإضافة إلى ذلك، فإن التجارة تنمو مع الدول الآسيوية. لذلك، يتزايد الاهتمام باليوان ودولار هونغ كونغ.في الوقت نفسه، تعتبر العملات ذات الارتباط الصارم بالدولار الأمريكي نفسها ذات أهمية - وهذا فقط دولار هونغ كونغ، الذي يوجد به تداول نشط بالفعل في البورصة - بالإضافة إلى الدرهم الإماراتي، والذي من المفترض أن يظهر قريبًا في الصرف، لهذا سعر صرفها ثابت ويتغير بما يتناسب مع انحراف الروبل عن الدولار، و "يجب ألا تكون هناك مخاطر مع التسويات"، كما يوضح الخبير.كما لفت الخبير الانتباه إلى حقيقة أنه من الأفضل عدم شراء العملة نفسها، بل الأدوات المالية التي يتم ترشيحها فيها. على سبيل المثال، يمكنك فتح وديعة باليوان أو الدرهم أو شراء سندات الشركات الروسية الكبيرة المربوطة باليوان، لأن العائد عليها سيكون أعلى قليلاً.
https://sputnikarabic.ae/20221230/الروبل-ينهي-عام-2022-مرتفعا-رغم-أسوأ-موجة-تقلبات-منذ-24-عاما-1071774942.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102502/94/1025029448_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2748a53e25da9b858b4db1ffa9478e3d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العملات, تداول
خبير يكشف عن أفضل العملات للادخار في عام 2023
تابعنا عبر
كشف خبير في سوق الأوراق المالية عن أفضل العملات للادخار هذا العام، اليوان ودولار هونغ كونغ، حيث من الأفضل عدم شرائهما كعملة، ولكن على سبيل المثال، فتح وديعة أو شراء سندات الشركات الروسية المربوطة بهذه العملات.
وقال ميخائيل زيلتسر، الخبير الروسي في سوق الأوراق المالية لشركة "عالم الاستثمارBCS"، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "عند اختيار عنصر لإدخاله ضمن مدخراتك، من الضروري ربط التوقعات والمخاطر، كما أن لأدوات العملات هذه الخصائص أيضًا... إذا قمنا بتقييم الأداة في إحداثيات "عائد المخاطرة"، فإن عملات الإمبراطورية السماوية (اليوان ودولار هونغ كونغ) هما الخيار الأمثل".
وأوضح أنه مع مراعاة ضغوط العقوبات المفروضة على عدد من الدول، أصبحت عملاتها أكثر الاستثمارات خطورة، كما أن جاذبية عملات الدول الصديقة والدول التي اتخذت موقفًا محايدًا آخذة في الازدياد. بالإضافة إلى ذلك، فإن التجارة تنمو مع الدول الآسيوية. لذلك، يتزايد الاهتمام باليوان ودولار هونغ كونغ.
وأشار الخبير إلى أن "معدل التداول في بورصة موسكو بهذه العملات زاد بدرجة كبيرة خلال العام الماضي، ولم يعد اليوان أدنى من السيولة مقابل الدولار الأمريكي واليورو".
في الوقت نفسه، تعتبر العملات ذات الارتباط الصارم بالدولار الأمريكي نفسها ذات أهمية - وهذا فقط دولار هونغ كونغ، الذي يوجد به تداول نشط بالفعل في البورصة - بالإضافة إلى الدرهم الإماراتي، والذي من المفترض أن يظهر قريبًا في الصرف، لهذا سعر صرفها ثابت ويتغير بما يتناسب مع انحراف الروبل عن الدولار، و "يجب ألا تكون هناك مخاطر مع التسويات"، كما يوضح الخبير.
30 ديسمبر 2022, 17:30 GMT
كما لفت الخبير الانتباه إلى حقيقة أنه من الأفضل عدم شراء العملة نفسها، بل الأدوات المالية التي يتم ترشيحها فيها. على سبيل المثال، يمكنك فتح وديعة باليوان أو الدرهم أو شراء سندات الشركات الروسية الكبيرة المربوطة باليوان، لأن العائد عليها سيكون أعلى قليلاً.