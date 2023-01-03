https://sputnikarabic.ae/20230103/خبير-يكشف-عن-أفضل-العملات-للادخار-في-عام-2023-1071872735.html

خبير يكشف عن أفضل العملات للادخار في عام 2023

خبير يكشف عن أفضل العملات للادخار في عام 2023

كشف خبير في سوق الأوراق المالية عن أفضل العملات للادخار هذا العام، اليوان ودولار هونغ كونغ، حيث من الأفضل عدم شرائهما كعملة، ولكن على سبيل المثال، فتح وديعة أو... 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T07:05+0000

2023-01-03T07:05+0000

2023-01-03T07:05+0000

اقتصاد

العملات

تداول

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وقال ميخائيل زيلتسر، الخبير الروسي في سوق الأوراق المالية لشركة "عالم الاستثمارBCS"، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "عند اختيار عنصر لإدخاله ضمن مدخراتك، من الضروري ربط التوقعات والمخاطر، كما أن لأدوات العملات هذه الخصائص أيضًا... إذا قمنا بتقييم الأداة في إحداثيات "عائد المخاطرة"، فإن عملات الإمبراطورية السماوية (اليوان ودولار هونغ كونغ) هما الخيار الأمثل".وأوضح أنه مع مراعاة ضغوط العقوبات المفروضة على عدد من الدول، أصبحت عملاتها أكثر الاستثمارات خطورة، كما أن جاذبية عملات الدول الصديقة والدول التي اتخذت موقفًا محايدًا آخذة في الازدياد. بالإضافة إلى ذلك، فإن التجارة تنمو مع الدول الآسيوية. لذلك، يتزايد الاهتمام باليوان ودولار هونغ كونغ.في الوقت نفسه، تعتبر العملات ذات الارتباط الصارم بالدولار الأمريكي نفسها ذات أهمية - وهذا فقط دولار هونغ كونغ، الذي يوجد به تداول نشط بالفعل في البورصة - بالإضافة إلى الدرهم الإماراتي، والذي من المفترض أن يظهر قريبًا في الصرف، لهذا سعر صرفها ثابت ويتغير بما يتناسب مع انحراف الروبل عن الدولار، و "يجب ألا تكون هناك مخاطر مع التسويات"، كما يوضح الخبير.كما لفت الخبير الانتباه إلى حقيقة أنه من الأفضل عدم شراء العملة نفسها، بل الأدوات المالية التي يتم ترشيحها فيها. على سبيل المثال، يمكنك فتح وديعة باليوان أو الدرهم أو شراء سندات الشركات الروسية الكبيرة المربوطة باليوان، لأن العائد عليها سيكون أعلى قليلاً.

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